Pavel se stěhuje z Hrzánského paláce na Pražský hrad. Část prostor už prošla bezpečnostní kontrolou

V týdnu pokračuji v cestách do regionů. Vydám se do MS kraje, kde mě čeká setkání se studenty gymnázia, návštěva nového univerzitního kampusu, diskuse s hejtmanem a regionálními politiky, sfárání do Dolu Darkov v Karviné a nakonec i veřejná debata v multifunkční hale Gong. pic.twitter.com/DrKdoW7MVo