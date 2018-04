Po letech v totální opozici chceme prosadit náš program pro dolních deset milionů, říká Kováčik

Jednání předsedů hnutí ANO Andreje Babiše a ČSSD Jana Hamáčka o možné vládní spolupráci budou pokračovat příští týden a připojit by se k nim měl i předseda KSČM Vojtěch Filip. Už ve čtvrtek spolu trojice lídrů dohadovala termíny. „Uzavřela se etapa programového ladění a začíná fáze personálního obsazení vlády,“ říká v pořadu Interview Plus předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. Praha 18:30 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kováčik | Foto: Filip Jandourek

Komunisté by podle dosavadních dohod měli tolerovat menšinovou koaliční vládu ANO a ČSSD. „Umožníme její vznik a existenci, pokud bude prosazovat naše programové podmínky, které jsou zahrnuty v připravovaném vládním prohlášení,“ přibližuje.

„Když zůstaneme za vysokou zdí v opozici, tak karavana potáhne dál. Například s pravicovými stranami, kde by to hnutí ANO programově sedělo lépe. A náš program pro dolních deset milionů by za vysokou zdí zůstal s námi. Po letech v totální opozici se musíme alespoň něco pokusit prosadit,“ zdůrazňuje.

Stíhání může být účelové

Požadavek sociálních demokratů, aby člen vlády musel odstoupit po prvoinstančním odsouzení, Kováčik považuje za neadekvátní. „Pro KSČM je nejen v případě premiéra Andreje Babiše nepřekročitelným mantinelem pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin,“ deklaruje.

KSČM by prý s trestním stíháním Andreje Babiše měla problém, pokud by přišlo až po volbách. Babiš k němu ale byl poprvé vydán už před volbami a voliči tak o všem věděli, ale hnutí ANO přesto ve volbách zvítězilo.

„Za stávajícího stavu politické kultury může dojít k účelovému trestnímu stíhání, které může politika diskvalifikovat, aniž by cokoli provedl. Babišovo stíhání za účelové nepovažuji, účelové možná bylo to trestní oznámení,“ soudí Kováčik. Policii z účelového konání neviní, věc by ale měl rozhodnout soud.

Okamura má zůstat

Požadavek sociálních demokratů, aby po případné demisi všech jejích ministrů musela do týdne skončit celá vláda, považuje Kováčik za bezzubý a velký problém by měl i s hlasováním pro odvolání lídra SPD Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Kováčik sice rozumí snaze ČSSD zabránit tomu, aby fungovala hlasovací koalice ANO a SPD, podle něj ale Okamurovo odvolání nic nezajistí. „Hlasování poslanců je věcí vědomí a svědomí. Nutit poslance hlasovat podle závazného stanoviska je protiústavní,“ upozorňuje.