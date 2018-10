Miliardář Krúpa přiznává, že nepřímo financoval demonstraci proti OKD. ‚Co je na tom neetické?‘

Investor Pavel Krúpa byl hostem v pořadu Řečí peněz na Českém rozhlasu Plus. Redaktorka Jana Klímová se finančníka, kterého chce nyní vyznamenat prezident za jeho boj proti finančníku Zdeňku Bakalovi, v rozhovoru mimo jiné ptá, zda se podílel na financování demonstrací proti údajné krádeži bytů OKD ve spojených státech amerických. „Nepřímo,“ odpovídá v rozhovoru. Praha 16:29 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující horníci na archivním snímku z roku 2013. (Ilustrační snímek) | Foto: Jiří Krušina | Zdroj: CNC / Profimedia

Demonstrace pořádala americká firma Crowds on Demand, která na svých webových stránkách například nabízí výpomoc při pořádání protestů za peníze nebo zvaní celebrit na večírky. Právě na ni vedle Krúpy podal bývalý spolumajitel OKD Zdeněk Bakala v USA žalobu. Podle něj uspořádala demonstraci s najatými protestujícími pod jménem Koalice na podporu horníků v OKD.

Krúpa měl pak Bakalu vydírat, že když mu zaplatí, akce přestanou. To ale Krúpa odmítá a chce žalovat Bakalu za poškození jména.

V rozhovoru ale potvrdil, že firmu Crowds on Demand si najal na podobné demonstrace, a to proti podobné firmě The Kraft Heinz Company. Do této firmy, která je slavným výrobcem kečupu a hořčice, totiž v létě investoval údajně přes 100 milionů dolarů. Hodnota akcií později klesla o přibližně 30 %, jak v rozhovoru uvádí sám finančník.

Před sídlem společnosti lidé najatí agenturou protestovali v převlecích kečupů a hořčic.

Šéf společnosti Crowds on Demand (volně přeloženo do češtiny: Davy na vyžádání) Adam Swart se tehdy netajil tím, že demonstrace proti kečupové společnosti pořádal právě pro Pavla Krúpu.

„Ano, a co je na tom neetické?“ odvětil Krúpa. Společnost tak najímala za peníze lidi, kteří fakticky o problému nevěděli nic. „Víte, ve Spojených státech je to jinak. A navíc mezi demonstrujícími byli akcionáři,“ odpovídá.

Část rozhovoru Jany Klímové s Pavlem Krúpou

Tedy jasná odpověď na otázku, jestli jste vydíral pana Bakalu, jestli je pravda, že jste po něm chtěl půl miliardy korun s tím, že zastavíte nátlakové akce?

Já jsem pana Bakalu nevydíral a svým způsobem jsem neměl ani možnost se s ním potkat.

S jeho právníky.

Ani o to nestojím. S jeho právníky se neznám. Nikdo se mnou nekomunikoval jako jeho právník. Další krok je, že stále vnímám pana Bakalu jako nedůvěryhodnou osobu. V podstatě oklamal celé Česko a já deklaruji, že pan Bakala by měl vrátit minimálně 50 miliard, které z této republiky vytáhl, protože informace, která už veřejně zazněla nebo zaznívá, to, co on z toho NWR, zprivatizovaného OKD získal, tak je minimálně 130 až 150 miliard, ať už to jsou byty, dividendy, 65 miliard si vytáhl z OKD...

Ale zatím není rozhodnutí, že by nějaký jeho krok byl nezákonný. Ale chtěla bych se ještě vrátit k té žalobě v USA. V ní stojí, že vy jste financoval firmu Crowds on Demand od pana Adama Swarta, proti kterému také vedle vás ta žaloba míří. A že ten potom jménem Koalice na podporu horníků OKD v Americe vlastně najímal herce, kteří tam chodili na demonstrace s tím, že přišli o střechu nad hlavou. Financoval jste tedy tuto společnost a tyto akce?

Na to nebudu jednoznačně odpovídat, protože nemusím.

Tady musíte, u nás. Financoval jste to, nebo ne?

Ne přímo, protože já pana Adama znám, my jsme ho informovali o nějakých aktivitách a na základě toho on považoval za vhodné takové akce realizovat. Ale rozhodně jsem nefinancoval tuto akci jako takovou. Co se týká obsahu té demonstrace, podle mých informací tam nezaznělo nic nepravdivého.

Podle vás je pravda, že lidé, kteří bydleli v bytech OKD, jsou teď bezdomovci?

Minimálně se tam nějací najdou. Já jsem organizoval větší demonstraci v Ostravě, tam přišlo několik důchodců, kteří takto dopadli, kteří museli z těchto bytů odejít, protože jediná jejich šance byla ty byty..., na které pracovala téměř celá generace a měli to dostat za 40 tisíc, tak z nich museli odejít. Nainvestovali do rekonstrukcí bytů, protože si mysleli, že ten byt dostanou levně, a potom, když nemohli platit ani nájemné, tak odtud museli odejít.

Vy jste říkal, že jste financoval firmu pana Swarta nepřímo – nebo ty akce, ty demonstrace. Vy nechcete říct, co to znamená nepřímo, nebo...?

My s ním máme obchodní vztah, spolupracujeme na jiných aktivitách a my jsme ho informovali o všech činnostech, které děláme a které neděláme. V podstatě to vzal za své a říkal, když je takový gauner občan Spojených států, tak proti němu něco udělá...