Novým předsedou dozorčí rady Českých drah je Pavel Kysilka. Už dříve ho doporučil ministr dopravy

Bankéře Pavla Kysilku zvolili do čela dozorčí rady Českých drah. Do funkce předsedy ho ve čtvrtek zvolili ostatní členové rady, informoval mluvčí státního dopravce Radek Joklík. Kysilka ve funkci nahradil akademika Karla Pospíšila, který kandiduje do představenstva firmy. Jedním z prvních úkolů dozorčí rady pod Kysilkovým vedením bude v příštím týdnu volba členů představenstva skupiny.

