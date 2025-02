Pavel má výhrady k procesu přijímání novely zákona o Vysokých školách, rozhodnutí přijme brzy

Prezident Petr Pavel u novely vysokoškolského zákona nepovažuje způsob přijímání legislativy za správný, snahou by podle něj mělo být odpoutat se v co nejvyšší míře od přílepků. Své výhrady sdělil i ministru školství Mikuláši Bekovi (STAN), řekl na dnešním zasedání sněmu Rady vysokých škol. Novela, která má přinést větší samostatnost Národního akreditačního úřadu nebo reformu doktorandského studia, aktuálně čeká na prezidentův podpis. Praha 13:22 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel na zasedání sněmu Rady vysokých škol | Foto: Josef Šmejkal | Zdroj: Český rozhlas

Novela uzákonila akreditační úřad jako samostatnou právnickou osobu s větší nezávislostí na ministerstvu školství. Úřad má od července nově akreditovat i programy vyšších odborných škol, které by podle chystané úpravy školského zákona mohly nabízet i kratší studijní programy než dosud.

Změna je podle Beka nutná kvůli dodržení evropských standardů, aby Česko mohlo přistoupit k některým mezinárodním smlouvám o uznávání vysokoškolské kvalifikace a co nejdříve zjednodušit uznávání kvalifikací.

Pavel dnes řekl, že s Bekem o novele vedl řadu diskusí. Vnímá, že je v ní stále řada kontroverzí týkajících se nejen obsahu, ale také formy. „Právníci budou určitě mít námitky, které se týkají procesního přijímání zákona formou pozměňovacího návrhu, absence standardního připomínkového řízení,“ poznamenal prezident.

U obsahu také vnímá některé kontroverzní body, je ale podle něj nutné zvážit, zda jsou námitky natolik zásadní, aby převážily přínosy novely, nebo zda jsou spíše procesní. Nelze podle Pavla vetovat každý zákon, u kterého je jakákoli nevypořádaná námitka, protože v takovém případě by „asi neprošel žádný“. „Zákon máme na stole. Budeme se tomu v nadcházejících několika dnech věnovat. Rozhodnutí přijde ve stanovené lhůtě,“ dodal.

Bekovi sdělil, že způsob přijímání změn u akreditačního úřadu nepovažoval za správný. „Naší snahou by mělo být, nakonec k tomu směřuje i judikatura Ústavního soudu, abychom se v co největší míře odpoutali od systému přílepků,“ poznamenal Pavel. Předkládání pozměňovacích návrhů ve Sněmovně podobnou cestou by se mělo využívat spíše výjimečně, aby bylo možné v legislativním procesu zpracovat připomínky všech relevantních míst, míní.

Novela přináší řadu dalších změn. Univerzity budou moci přijímat k doktorskému studiu menší množství dobře vybraných uchazečů, kteří ale budou výrazně lépe ohodnoceni. Novela má motivovat univerzity k častějšímu odměňování doktorandů formou mzdy, což by řešilo jejich problémy při žádostech o hypotéky nebo při nástupu na rodičovskou dovolenou.

Novela také rozvolňuje podobu státních závěrečných zkoušek, mění systém stipendií a zpřísňuje postih za neoprávněné užívání titulu absolventa vysoké školy. Obsahuje i zvláštní oprávnění vysoké školy při zajištění bezpečnosti. Změna souvisí s předloňskou tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zastřelil 14 lidí a poté i sebe. Vysoká škola by s předchozím souhlasem příslušného ministerstva mohla vyhlásit mimořádný školní stav.