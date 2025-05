‚Pavel mi řekl, jestli nechci jít k nim.‘ Blažkův resort nejlépe platí ministrovy kolegy z jihomoravské ODS

Nejvíce peněz za konzultace ve druhé půli roku 2024 vyplatilo ministerstvo spravedlnosti dvěma stranickým kolegům šéfa resortu Pavla Blažka (ODS). Plyne to z přehledu odměn ministerských poradců, jejž iROZHLAS.cz prostudoval. Za práci dotyční dohromady inkasovali 450 tisíc korun. Jeden se věnuje IT problematice, druhý spolupracuje s tiskovým odborem ministerstva. Praha 5:00 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvakrát kandidoval Hynek Julínek po boku Pavla Blažka ve volbách do Poslanecké sněmovny. Na kandidátce jihomoravské ODS se potkali v letech 2017 a 2021. Do třetice se sejdou na kandidátce i v letošních sněmovních volbách. Na jihu Moravy se ostatně seznámili, posledních osm let společně sedí v regionálním vedení tamější ODS.

Právě Julínkovi vyplatilo Blažkovo ministerstvo na odměnách za druhou polovinu roku 2024 nejvíce peněz ze všech poradců ministra spravedlnosti, pobral 250 800 korun. Letos jednapadesátiletý politik se v resortu věnuje IT problematice, od července do konce loňského roku strávil touto prací 400 hodin.

„Poskytoval konzultace v oblasti realizace Informační koncepce ministerstva, v oblastech zaměřených na rozvoj a stabilizaci komunikačních technologií a infrastruktury, zajištění kompatibility a funkčnosti aplikačního prostředí v kontextu přechodu na nové verze systémů a účastnil se pracovních jednání k těmto oblastem,“ popisuje resort.

‚Musíte se ptát ministra‘

Server iROZHLAS.cz požádal Julínka, zda by nepopsal své pracovní úkoly pro ministerstvo. Kandidát na poslance poslal odkaz s přehledem problematik, na jejichž řešení se podílel. Přidal k němu dovětek, že „konzultací k informační koncepci ministerstva spravedlnosti z mé strany proběhlo nepřeberné množství“.

Ke spolupráci ho prý vyzvalo ministerstvo, jeho zájem si spojuje se svým členstvím v příslušné pracovní skupině ODS. S resortem má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Zda se na jejím dojednání podílel ministr, Julínek reagoval slovy, že „na tuto otázku je třeba se ptát pana ministra“. Blažek na dotaz redakce během pondělí nereagoval, ačkoliv ho četl.

Julínek se coby poradce ministerstva pohybuje ve známé oblasti, v profesním životě podniká v IT sféře. Více než pět let také vedl Centrum informačních a komunikačních technologií na Ekonomicko-správní fakultě brněnské Masarykovy univerzity.

„Je zřejmé, proč mě kontaktujete s dotazy. Dovolím si tedy i jednu veselou příhodu z mých konzultací. Když jsem se objevil na prvním celoresortním setkání ‚ajťáků‘, všichni účastníci byli docela překvapeni. Za minulých vlád ČSSD a ANO o poradcích vždy jen slyšeli, ale nikdy žádného naživo neviděli. Se mnou se setkávají pravidelně,“ podotkl Julínek.

Důvěra a osobní vazby

Poradci v resortu pobírají podle typu konzultací různou hodinovou mzdu, jež se pohybuje od 250 do 550 korun. Julínek s několika dalšími patří do nejvíce odměňované kategorie. Z pohledu člena vedení organizace Transparency International Petra Leyera je téma stranických poradců ministra z hlediska transparentnosti vždy potenciálně problematické.

Nejvyšší odměny poradců ministerstva spravedlnosti Server iROZHLAS.cz přináší seznam dalších z nejlépe placených poradců na ministerstvu spravedlnosti za druhou půli roku 2024.



Jan Nevyjel (z Úřadu vlády): 187 650 korun (450/hod), koordinace naplňování koncepčních cílů legislativních materiálů

Paul Springer (bývalý soudce jednoho z německých vrchních soudů): 181 500 korun (550/hod.), konzultační činnost pro oblast justiční a legislativní

David Kabelka: 139 600 korun (300/hod.), zpracovávání analýz a rešerší pro náměstka člena vlády

Jana Michailidu (tehdy Česká pirátská strana): 99 tisíc korun (550/hod), poradenská a konzultační činnost v oblasti protidrogové politiky

„V daném případě pana Julínka vidíme několik varovných signálů, které však musíme blíže zkoumat. Jedná se o blízkou stranickou vazbu na ministra Blažka a celkovou odměnu (množství odvedené práce). Hodinovou odměnu považuji za adekvátní, resp. nevymykající se ostatním odměnám poradců,“ uvedl Leyer.

Dílčí výhrady má ale k tomu, jak ministerstvo spravedlnosti ve svém přehledu popisuje agendu konzultantů. Podle Leyera by mohl jít Blažkův resort do větších podrobností. Má být zřejmé, jaké činnosti Julínek „přesně vykonává, kdo mu úkoly zadává, jaké se očekávají výstupy. Nicméně toto platí i pro ostatní poradce na seznamu,“ zmínil.

Leyer připouští, že pro pozici poradce lze tolerovat osobní vazbu. Ostatně ministr si je vybírá na základě důvěry. Člen vedení Transparency International však dodává, že současně musí u konzultantů platit následující: „Musí mít odpovídající kvalifikaci, práci reálně vykonávat, výstupy někdo přebírá a hodnotí a hodinová odměna byla adekvátní.“

‚Pavel mi říkal...‘

Osobní známost a důvěra zjevně hrála roli v angažmá poradce s druhou největší odměnou na ministerstvu spravedlnosti. Tím je další Blažkův kolega z jihomoravské ODS, konkrétně přímo z Brna, Ondřej Šimíček. Ministerstvo mu za druhou půli loňského roku vyplatilo 199 800 korun, hodinovou mzdu má 450 korun.

Jeden z poradců na ministerstvu spravedlnosti Ondřej Šimíček. | Zdroj: Občanská demokratická strana

„Vzniklo to tak, že jsem pomáhal se sociálními sítěmi brněnské primátorce Markétě Vaňkové v kampani do komunálních voleb. A Pavel (Blažek) mi říkal: ‚Nechceš nějaký věci konzultovat i s našimi lidmi ve smyslu Twitter, ve smyslu analýz a dalších věcí?‘ A protože jsem člen brněnské ODS, tak jsem na to kývnul,“ popsal Šimíček.

Podle přehledu ministerstva spravedlnosti poskytoval poradenské služby už v první půli roku 2024, za toto období inkasoval 201 tisíc korun. Komunální volby proběhly v září. Povahu jeho práce popisuje resort jako „analyticko-konzultační činnost pro tiskové oddělení. Rešerše a příprava podkladů pro politické vedení ministerstva spravedlnosti.“

Nejedlý a 24/7

S tiskovým oddělením ministerstva spravedlnosti je Šimíček v pravidelném kontaktu, byť do Prahy dojíždí spíš nárazově. Nejvypjatější pracovní období prý zažil v srpnu 2023, když Blažek musel vysvětlovat setkání s blízkým poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým v jedné restauraci na Vinohradech. Tehdy ho zachytili novináři Seznam Zpráv.

„Když byla kauza Nejedlý, trávil jsem tím 24/7. To jsem nedělal čtrnáct dní nic jiného, než jsem řešil tyhle věci,“ popsal Šimíček. Je třeba dodat, že v této době ho ministerstvo spravedlnosti jako oficiálního poradce nevedlo. Jak stojí výše, poprvé se v přehledu objevuje až za první pololetí roku 2024.

Ondřej Šimíček je v ODS 23 let, vypočítává. Podle dostupných informací nikdy za občanské demokraty ve volbách nekandidoval. V soukromém sektoru pracuje ve firmě, která je zaměřená na oblast veřejné správy. Jako externí komentátor občasně přispívá k obsahu publicistického serveru FORUM 24.