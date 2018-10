Nejvyšší žalobce nedostal pozvánku na oslavy 28. října. Údajně kvůli odmítnutí schůzky s prezidentem

Před více než rokem se Pavel Zeman odmítl dostavit na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Nejvyšší státní zastupitelství totiž tehdy dohlíželo na vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány spadající pod prezidentskou kancelář. Podle loňského zjištění serveru Seznam Zprávy nechtěl Pavel Zeman ohrozit integritu vyšetřování.

Pavel Zeman: Podíl komunálních politiků na trestné činnosti byl 0,03 procenta. Je zanedbatelný Číst článek

„Od té doby, kdy pan nejvyšší státní zástupce odmítl schůzku s panem prezidentem za situace, kdy bylo Nejvyšší státní zastupitelství činné v kauze Lesní správy Lány, pan nejvyšší státní zástupce žádné pozvání na Hrad nedostal a s žádným už ani nepočítá,“ řekl Malý.

Hejtmani, rektoři i kritici

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj, nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky.

Oslzlý, Melzoch a Bek. Na předávání státních vyznamenaní letos opět někteří rektoři nedorazí Číst článek

Mluvčí Hradu v pondělí novinářům řekl, že prezidentská kancelář na nedělní ceremoniál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce.

Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev dorazí stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až tři tisíce lidí, uvedl Ovčáček.