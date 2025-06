Pavel nemá konkurenci. Prezidentské volby by vyhrál s drtivým náskokem před Babišem, tvrdí průzkum

Pokud by se prezident Petr Pavel rozhodl znovu kandidovat v prezidentských volbách, má značné šance na znovuzvolení. Vážnou konkurenci nyní nemá. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Voliči by si přáli slušného, reprezentativního a apolitického prezidenta se zájmem o lidi, zjistil průzkum. Příští prezidentské volby budou v roce 2028.

