‚Rozhodnutí s jeho případy nesouvisí.‘ Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Nevtípil odešel od policie

Hlavní vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil končí u policie. Žádost o odchod do civilu podal k 31. květnu. Pro iROZHLAS.cz to potvrdil šéf pražské policie Tomáš Lerch. Podle něj k tomu Nevtípila vedly osobní důvody. Oznámení přichází jen den poté, co kriminalista ukončil vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a spis s návrhem na obžalobu premiéra Andreje Babiše (ANO) a exmanažerky Agrofertu Jany Mayerové předal k posouzení státnímu zástupci. Aktualizujeme Praha 13:59 1. 6. 2021 (Aktualizováno: 14:03 1. 6. 2021)

„S panem majorem Nevtípilem jsem osobně hovořil. Jeho rozhodnutí, které dlouhodobě zvažoval, bylo učiněno z osobních důvodů a nijak nesouviselo s případy, které v rámci své služební činnosti vyšetřoval,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel pražské policie Tomáš Lerch.

Nevtípil tak u policie skončil ve stejný den, co odeslal trestní spis ke kauze Čapí hnízdo k posouzení dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. „Mohu potvrdit, že pan Nevtípil odešel k 31. květnu do civilu,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Jako první o tom informovaly Seznam Zprávy.

O odchodu Nevtípila od policie psal už v polovině května Ekonomický deník s odkazem na nejmenované zdroje. Mluvčí Daněk však tuto informaci až do úterý odmítl komentovat.

Tým vyšetřovatelů pod vedením Nevtípila ukončil vyšetřování kauzy Čapí hnízdo v pondělí. Opětovně navrhli obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a exmanažerku Agrofertu Janu Mayerovou z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina prokázala, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

Trestní spis čítající přes 34 tisíc stran teď posoudí státní zástupce Šaroch. „Bude se jím nyní zabývat, aby mohl rozhodnout, zda ve věci podá obžalobu, zastaví trestní stíhání či vyřídí věc jinak,“ přiblížil již dříve mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného. „Mě už to ani nepřekvapuje, ani to, že se tato věc objeví vždy před volbami. Jde o zcela účelovou a uměle vytvořenou pseudokauzu, která je stará 14 let a vyšetřování se táhne pět let. A už jednou byla státním zástupcem zastavena. Můj postoj k ní je nadále stále stejný. Nikdy se nic nezákonného nestalo a veškerá nesmyslná obvinění odmítám. Zároveň stále věřím, že náš justiční systém je spravedlivý, a v této věci se to, doufám, ukáže,“ napsal Babiš ČTK.

Podobně se k obvinění z dotačního podvodu staví také Mayerová. V minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Dotační podvod

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil Šaroch v květnu 2018. V září 2019 zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, a to přes to, že policie navrhovala podání obžaloby.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale po přezkumu nařídil případ v prosinci 2019 znovu otevřít. Zastavení stíhání v případě Babiše a Mayerové označil za nezákonné a předčasné.