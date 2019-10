Je to úlet, na obvinění z podněcování k vraždě to není, říká k případu starosty Novotného advokát

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) je obviněn z přečinu podněcování k vraždě. Podle advokáta Jaroslava Ortmana je však zjevné, že své výroky nemyslel vážně a stíhán bude maximálně za nebezpečné vyhrožování. „Obvinění je strašně přestřelené a právní kvalifikace nemůže zůstat takhle podaná,“ říká advokát v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 17:53 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát Jaroslav Ortman | Zdroj: Profimedia

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný je stíhán za podněcování k vraždě. Kolik mu za to hrozí?

Já si hlavně myslím, že takhle je to obvinění strašně přestřelené a právní kvalifikace nemůže zůstat takhle podaná. Podle mě jde jen o nebezpečné vyhrožování. Kdo někomu jinému vyhrožuje smrtí nebo újmou na zdraví – a mohla by to být obava důvodná – tak je na místě trest, většinou je to ale podmínka nebo peněžitý trest. Pokud by to byl vůbec trestný čin a ne přestupek.

Novotný je obviněn za výroky proti Ondráčkovi. ‚Je ostuda státu. Rétoriku měnit nehodlám,‘ říká starosta Číst článek

Takže je ta právní kvalifikace nadsazená?

Určitě. Autor těch slov jistě nechtěl někoho podněcovat k vraždě. Je to nadnesené, přehnané a ta právní kvalifikace nemůže obstát. Je to jen podněcování vůči občanovi.

Novotný vyzval tajnou službu, aby poslance Zdeňka Ondráčka oběsila jako vlastizrádce…

To nemohl myslet vážně. Buď byl opilý, nebo byl momentálně mentálně zaostalý. Nepřikládal bych tomu ale vážnost, je to úlet, ale rozhodně to není na obvinění z podněcování k vraždě. To musí každý advokát rozmetat.

Myslíte tedy, že se při posuzování a vyšetřování přihlédne k tomu, že to mohlo být myšleno s nadsázkou? I když to napsal na svém veřejném oficiálním účtu…

Tím se pan Novotný bude nepochybně hájit, současně ale říká, že si za výrokem stojí. Jestliže ale bude tvrdit, že si za tím stojí, pak ale to myslel vážně, nebo to vážně nemyslel a stát si za tím nebude. Musí se rozhodnout, teď je to na něm. Rozhodně si ale nemyslím, že panu Novotnému hrozí trest za vraždu, který je deset a více let.

Červený koberec v neuznaném Doněcku. ‚Jak se cesta tvářila, mi je celkem jedno,‘ říká Ondráček Číst článek

V poslední době se množí případy obvinění či stíhání kvůli komentářům na sociálních sítích. Jak časté jsou a kolik z nich se dostane až před soud?

Jde o nový trend, trestní oznámení tohoto typu se v poslední době množí. Síto, kterým tyto případy prochází – a tady se musím zastat státních zástupců – je velice účinné.

Takováto stíhání zastavují nebo k němu vůbec nedávají souhlas a tyto pokusy jsou již v zárodku pročištěny. Myslím, že půjde i o tento případ.

Nemyslíte tedy, že by to došlo například tak daleko, jako případ Základní školy Plynárenská?

Doufám, že ne, to by bylo absurdní. Myslím, že to skončí buď jako přestupek, nebo jako nebezpečné vyhrožování. Víc to být nemůže.