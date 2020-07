Policie obvinila starostu Řeporyjí kvůli výtržnictví. ‚Stojím si za každým slovem,‘ říká Novotný

REAKCE PAVLA NOVOTNÉHO PRO SERVER IROZHLAS.CZ

Stojím si za každým svým slovem. Samozřejmě to bude proti mně všechno použito ve vnitrostranickém boji. Myslím si, že lidé jako Stanislav Novotný nebo soudruh lžidoktor pedagogiky Zdeněk Ondráček jsou vlastizrádci. Trvám na svém názoru, že vlastizrádce by měl viset. Nevím, co jsem řekl tak strašného.

Mrzí mě, že nemohu říct, proč mám policejní ochranu už delší dobu. Už se tomu jenom směju. Je mi to úplně ukradené, co to pro mě bude znamenat. Stojím si za každým slovem, co jsem řekl. Je-li mi souzeno, abych kvůli tomu nemohl postoupit dál v politice… Já mám v Řeporyjích práce dost. Soudruh lžidoktor Zdeněk Ondráček je bolševická svi*ě a Stanislav Novotný je vlastizrádce. Vlastizrádci by měli viset. Na tom trvám.

Ovlivní to nějak vaše budoucí veřejné vystupování? Budete se víc hlídat?

Už delší dobu se snažím korigovat. Slíbil jsem straně, že nebudu mluvit sprostě. Pouze u komunistů, těm budu dál říkat, že jsou to svi*ě. Já hlavně nechci dávat do ruky náboje různým Zahradilům (Jan Zahradil, europoslanec za ODS, pozn. red.) a dalším politickým mrtvolám bez perspektivy, kteří mě – jedinou politickou naději ODS – prostě chtějí odstavit. I tohle, z čeho mě obviňují, je vlastně rok stará věc. Já jsem samozřejmě oběť zločinného spolčení státního zástupce z Prahy 5.

Ale hodně přemýšlím o svém projevu. Je mi líto, že to mám tak hezky nastartované a teď se to takhle kazí. Já jsem skoro přestal mluvit sprostě. A pokud nejde o ty komunistické svi*ě, tak už skoro sprostě nemluvím.

Jsem obklopen kriminalisty poslední dobou. abyste rozuměli. Oni mi říkají: Nemůžeš furt říkat, že budeš někoho věšet. Tak já to samozřejmě vím, že jo. Je to strašná škoda, víte, jestli mě tohle zastaví. Hlavně pro stát a ODS. Pro mě ne, já mám strašně práce v Řeporyjích a tady je co dělat. Škoda pro stát a pro stranu, že možná nepostoupím dál.

Jaké budou vaše další kroky? Na svém facebooku jste napsal, že se chystáte na dovolenou. Na policejní předvolání se tedy nedostavíte?

Já se teď hodlám úplně politicky zničit, takže jsem napsal vyšetřovateli Varaďovi, že je de*ílek. Což jsem mu napsal proto, že mě mrzí, když vyšetřovatel kriminální policie říká soudruhovi lžidoktorovi pedagogiky Ondráčkovi u výslechu „pane doktore“. Mně to prostě vadí. Říká mu „pane doktore“ a do spisu píše „pane poškozený“. To je strašný. Říkat panu Ondráčkovi „pane doktore“ v době, kdy se už ukázalo, že… (věta nepokračuje, pozn. red.)

No, takže se tam nedostavím. Napsal jsem mu, že je de*ílek a ať si mě předvolá po dovolené. Já se s ním teď bavit nebudu. On postupuje, jak mu říká pan státní zástupce. Já chápu, že to má ten kriminalista těžké. Všemu tomu rozumím, ale prostě… Ach, bože! Stanislav Novotný je vlastizrádce a myslím si, že by bylo mnohem zajímavější, kdyby se ten idiot policejní začal zabývat tím, co pan Ondráček dělá na Donbasu.

Samozřejmě u soudu prokážu, že trestný čin spáchal Ondráček a nebude to vlastizrada. Já jsem rád, že policie přitvrdila vůči projevům nenávisti na internetu, ale nevím, co je na špatného na názoru, že vlastizrádce by měl viset. Nic! Podle mě. Trvám na tom dál.



Reakci Stanislava Novotného redakce shání.