‚Zachovali se ke mně uboze.‘ Starosta Řeporyjí Novotný napsal, že po volbách odejde z ODS

Starosta pražské části Řeporyje Pavel Novotný na svém twitterovém účtu oznámil, že opustí ODS. „Já jsem se rozhodl hned po volbách odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity,” napsal na sociální síť. Praha 11:06 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se chystá po 20 letech opustit ODS (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Starosta Řeporyjí jako hlavní důvod plánovaného odchodu ze strany uvedl osobní spory s některými politiky, zejména pak s europoslancem Janem Zahradilem. Ten ale nebyl jediný, o němž se Novotný vyjadřoval nelichotivě. Osobní spory měl i se senátorkou Miroslavou Němcovou, připomněl server Novinky.cz.

‚Chová se jak zvíře, ale něco dělá.‘ Jak hodnotí Řeporyjští svého starostu, který vyhlásil válku Rusku? Číst článek

Ještě v minulém roce se chtěl starosta Řeporyjí ucházet o křeslo ve sněmovně za ODS, ale strana mu to nedovolila kvůli jeho záznamu v trestním rejstříku. Ten má Novotný poté, co mu loni v únoru soud potvrdil pokutu za vyhrožování smrtí Marku Vítovi.

Proti rozhodnutí strany se Novotný ohradil s tím, že nechápe, jak tedy mohl v podmínce kandidovat na starostu. „Vadí mi, jak se to udělalo. Ale musím to brát tak, že tak to v politice asi chodí, že jsem se cpal mezi velké kluky a ti se mě báli, tak mě zařízli,“ uvedl k tomu ve středu na twitteru.

O tom, zda by přešel do jiné strany, na sociální síti nic nenapsal. „Já si v Řeporyjích vyřeším ODS, mám tu skvělou buňku, poděkuji oblasti za podporu a.. to vše po volbách. Teď by nebylo fér nic říkat. Nemám rád převlékání kabátů taky,“ podotkl.

Dvacet let @ODScz nepřišla a neřekla "Hele, Pavle, co pro sebe vlastně můžeme udělat". ALe takových Pavlů je v té straně dvacet tisíc, já to chápu. Jen mi to je líto. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) March 17, 2021