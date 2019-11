Novotný píše Putinovi: Řeporyje jsou suverénní městská část, o pomníku vlasovců rozhodneme sami

Městská část Praha-Řeporyje nehodlá diskutovat s Ruskem o svém záměru vybudovat pomník vlasovcům. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) tak reagoval na pondělní vyjádření ruského velvyslanectví v Praze, podle kterého by pomník byl porušením mezinárodních závazků Česka vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Praha 12:29 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Pokud by byl pomník vlasovcům postaven v městské části Praha-Řeporyje, stalo by se to porušením závazků České republiky jako účastníka Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968. V ní je mimo jiné ukotveno, že na takové zločiny (nikoli pouze na osoby, které je spáchaly) se promlčení nebude vztahovat, bez ohledu na dobu jejich spáchání,“ uvedlo ruské velvyslanectví na svém facebookovém profilu.

Novotný ve středu zveřejnil na svém twitterovém účtu dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putnovi, ve kterém píše, že vlasovce si Řeporyje pamatují jako zachránce, jejichž útok na východní břeh Vltavy v květnu 1945 byl jedním z rozhodujících okamžiků Pražského povstání a zásadním způsobem rozhodl o tom, že Praha neskončila v rozvalinách.

Tak, to bychom měli a teď šup návrat k chodníku na Zadní Kopanině, norování jezevců a hřbitovní místům.. No prostě zpátky na zem. Teda jen na chvíli, ve dvě to doručím na ruskou ambasádu vlajkovou lodí flotily MNV Řeporyje pic.twitter.com/7PoxORKsIn — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 27, 2019

Podle Novotného jsou Řeporyje suverénní městská část, která si o budování pomníků rozhoduje sama. „Nebudeme o našem záměru zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“ napsal Novotný.

„Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“ uvedl v dopise, který chce ve středu osobně doručit na ruskou ambasádu v Praze.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, na konci války ale pomohli osvobodit Prahu. Zemřelo jich při tom zhruba 300. O jejich přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo. Rusko jejich zásluhy neuznává. Velitel Andrej Vlasov byl po skončení války Sověty popraven.

‚Kontroverzní iniciativa‘

Pomníku vlasovcům, o jehož vybudování uvažuje řeporyjský starosta Pavel Novotný, se věnují také ruská státní média. Například televize NTV píše o „skandálu“, který kvůli pomníku propukl ve vztazích mezi Ruskem a Českou republikou.

O zamýšleném plánu řeporyjského starosty informuje také nejsledovanější ruská státní televize Pervyj Kanal. Ta uvádí, že za „kontroverzní iniciativou“ stojí starosta pražské čtvrti, na jehož popud se rozpoutala diskuse o přesunu sochy Koněva do muzea

Do spor o vybudování pomníku vlasovcům se zapojilo i ruské velvyslanectví. není to poprvé, letos v srpnu například kritizovalo Prahu, že nechce na Staroměstskou radnici vrátit pamětní desku upomínající na osvobození hlavního města Rudou armádou v čele s maršálem Ivanem Koněvem.