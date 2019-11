VIDEO: ‚Je to nesmysl, jste směšní.‘ Novotný obhajoval v ruské státní televizi plánovaný pomník vlasovcům

Spolustraník,člověk, jehož si vážím @Alexandr Vondra se do mě pustil. Rád bych se jej zeptal, co jsem řekl špatně, či co je na tom, že se ohradím proti vměšování se Ruska - a nic jiného než to a výhrůžky to nejsou - do vnitřních záležitostí Řeporyjí. youtu.be/3cez9GmOqmc