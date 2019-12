Moderátoři vs. politik v ruské televizi? ‚V Norimberku vlasovce neřešili,‘ dává historik za pravdu Novotnému

Vlasovci

„Je to neformální označení pro vojáky Ruské osvobozenecké armády generála Andreje Vlasova, který se v zajetí, do nějž upadl v létě 1942 na východní frontě, přidal na stranu Němců, s jejichž pomocí hodlal svrhnout sovětský režim a nastolit v Rusku spravedlivé pořádky. Byla to jedna z mnoha formací ze znevolněných národů, které hledaly útočiště u nepřítele jejich nepřítele,“ popsal historik David Svoboda.