Novotný je obviněn za výroky proti Ondráčkovi. ‚Je ostuda státu. Rétoriku měnit nehodlám,‘ říká starosta

Policie obvinila starostu Řeporyjí a bývalého bulvárního novináře Pavla Novotného (ODS) za příspěvky na twitteru. Novotný v nich kritizoval poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) za jeho květnovou cestu na Ukrajinu, kde se zúčastnil oslav samozvané Doněcké lidové republiky. „Trvám na tom, co jsem napsal,“ řekl Novotný pro iROZHLAS.cz. Vyjádření poslance Ondráčka redakce aktuálně zjišťuje. Praha 12:40 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Novotný během předvolební kampaně | Foto: Repro FB Pavla Novotného

Novotný je stíhán za přečin podněcování k vraždě. Obviněn je i za výrok, že by měl být Ondráček odsouzen za vlastizradu na doživotí a poté usmrcen tajnou službou. „Člověk na twitteru vyzve tajnou službu, aby oběsila vlastizrádce – tak ho obviní policie?!“ uvedl starosta Řeporyjí.

„Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. Neodvolám! Hus také neodvolal!“ napsal už ve čtvrtek na svém twitterovém účtu a přiložil snímek s usnesením policie.

Pavel Novotný

@PavelNovotnak Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal☝️ 18 646

Podobně se starosta vyjádřil i pro iROZHLAS.cz: „Ondráček je ubohá bolševická s***ě a ostuda státu. V Rusku a Číně by zmizel i v Americe by ho odvezli na Guantánamo a tam by ho waterboardingovali za to, co tam předvedl.“

Poslanec KSČM svou květnovou návštěvu oslav Dne Doněcké lidové republiky označil jako soukromou návštěvu. Video doněcké televize, které se šířilo na sociálních sítích, ale ukázalo poslancův příjezd v limuzíně s českými vlaječkami za zvuku české hymny a oficiální uvítání Denisem Pušilinem, nejvyšším představitelem samozvaného státního útvaru.

Od Ondráčkovy cesty se distancoval senátní zahraniční výbor i sněmovní zahraniční výbor. Česká republika samostatnost Doněcké a Luhanské lidové republiky, které na ukraijnském Donbasu vyhlásili proruští separatisté, neuznává.

“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj — Michal Kubal (@MichalKubal) May 15, 2019

Nebezpečné vyhrožování

Novotnému byl zároveň v pondělí soudem vyměřen peněžitý trest 66 600 korun za trestný čin nebezpečné vyhrožování údajnému sportovnímu manažerovi Marku Vítovi, kterého Novotný označuje za „recidivistu, který ubližuje lidem a kryje ho policie“.

Novotný v roce 2016 napsal policii, že plánuje Vítovu vraždu, údajně proto, aby se prošetřování jeho aktivit rozhýbalo. Svého činu lituje a trest přijal.

Během uprchlické krize jsem byl k vystoupení z ODS nalomený, říká nový starosta Řeporyjí Pavel Novotný Číst článek

„Možná ta forma, kterou jsem zvolil, nebyla úplně nešťastnější. Nemám v úmyslu zanechat své snahy dostat pana Víta před spravedlnost, ale rozhodně se to (výhrůžný e-mail, pozn. red.) nebude opakovat. To, k čemu jsem se uchýlil, k tomu se uchylují naprostí zoufalci,“ citoval ho server iDnes.cz.

Od soudu k soudu

Jak vnímají Novotného soudní tahanice uvnitř jeho mateřské strany ODS, které je přes dvacet let členem? „Sám vysílám k ODS signály, že stačí jen jemné spiklenecké mrknutí a já udělám, co je třeba,“ nebrání se odpovědnosti.

„Strana mě zatím vždy podpořila, teď budou mít zase oponenti klacek na pana Fialu (předsedu strany Petra Fialu, pozn. red.). Stranu bezvýhradně poslouchám, ve chvíli, kdy by mi zavolali a řekli, ať něco nedělám, tak s tím hned přestanu. Jsem loajální straník, pěšák,“ vypráví Novotný s tím, že mu zatím nic nevytkli ani koaliční partneři ani voliči v Řeporyjích.

„Nikdo mi tu nic neřekne, už by ale měl sakra někdo přijít a říct: Sakra pane starosto, takhle ne. Je to nedůstojné a nehodné starosti, co děláte,“ uzavírá. Do té doby se podle svých slov ale ve svých vyjádřeních a rétorice krotit nemíní.