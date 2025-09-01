Pavel popřál prvňákům v Pečkách úspěšný rok. Povzbudil je, aby si zachovali svou zvědavost

Po dvouměsíčních prázdninách začíná žákům a studentům nový školní rok. Poprvé jde v pondělí do školy zhruba 118 tisíc prvňáčků. Do základní školy v Pečkách na Kolínsku je přijel pozdravit prezident Petr Pavel, popsal Český rozhlas Střední Čechy.

Prezident Petr Pavel

Na slavnostní zahájení školního roku přijel pozdravit i prvňáčky do základní školy v Pečkách na Kolínsku prezident Petr Pavel (ilustrační foto) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po letních prázdninách v pondělí dětem začíná škola. Někteří žáci usednou do lavic vůbec poprvé a na slavnostní zahájení školního roku přijel pozdravit prvňáky do základní školy v Pečkách na Kolínsku prezident Petr Pavel.

Pavel do školy přijel kolem půl osmé, nejprve pozdravil starší žáky a přivítal je v novém roce. Všech 720 žáků by se na dvůr nevešlo, pozdrav prezidenta proto zazněl školním rozhlasem. Přímo ze dvora prezident uvítal asi 70 prvňáčků z celkem tří tříd. 

Prezident je přivítal, popřál jim úspěšný školní rok a povzbudil je, aby si zachovávali svoji zvědavost a aby se nebáli dělat chyby. Je to podle něj součást života a je potřeba se z nich poučit. Nakonec každému prvňáčkovi předal na památku malou pozornost.

Starší žáci sledovali zahájení s prvňáčky z oken tříd.

Výběr školy, kterou prezident k příležitosti zahájení školního roku navštívil, letos podle jeho mluvčího Vojtěcha Šelligy nemá speciální význam. „Má to být prostě běžná škola, nechtěl vybírat podle nějaké speciální prestiže,“ říká Hobzová. Vloni Pavel navštívil žáky v Kladně, kam chodil na základní školu i on.

