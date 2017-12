Poslanec Růžička z ANO se nebude bránit trestnímu stíhání. 'Sám požádám sněmovnu o vydání'

„Vydání k trestnímu stíhání se nebudu bránit a osobně o něj sněmovnu požádám.“ Tak reaguje poslanec hnutí ANO Pavel Růžička na žádost o zbavení imunity, která do sněmovny dorazila ve středu. Nový zákonodárce z Postoloprt na Ústecku měl podle vyšetřovatelů městu způsobit škodu přes půl milionu korun. Růžička vinu od začátku odmítá, stíhání je podle něho účelové. Praha 13:09 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci budou rozhodovat také o vydání k trestnímu stíhání v případě poslance hnutí ANO Pavla Růžičky | Foto: Poslanecká sněmovna/Michaela Danelova | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Vydání se bránit nebudu a osobně o něj sněmovnu požádám. Stále platí, že je i v mém zájmu, aby byla tato kauza co nejrychleji ukončena,“ uvedl Růžička v prohlášení.

Současně odmítl, že by po volbách do sněmovny změnil svůj názor na vydání k trestnímu stíhání. Po svém zvolení poslancem totiž Růžička v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že celou záležitost nechá na mandátovém a imunitním výboru. Tomu by nyní měla putovat žádost k posouzení.

„Po svém zvolení do Poslanecké sněmovny jsem nezměnil názor na své vydání. Ve svých - možná ne vždy přesně formulovaných vyjádřeních - jsem pouze chtěl veřejnosti sdělit, že budu stát o to, aby se žádostí o mé vydání a tím i celým případem nejprve detailně zaobíral mandátový imunitní výbor a následně i celá sněmovna, kde bych rád osobně vystoupil,“ pokračoval doplnil.

Už nyní mají přitom členové výboru na stole žádost o vydání k trestnímu stíhání v případě premiéra Andreje Babiše, prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a poslance ODS Bohuslava Svobody.

Růžička čelí spolu s dalšími zástupci Postoloprt na Ústecku obžalobě z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Konkrétně jde o údajně nevýhodný prodej domu z majetku města místní podnikatelce.

Celé znění obžaloby Pavla Růžičky si můžete přečíst ZDE: