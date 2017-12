'Majetek města spravoval bezohledně'. Přečtěte si, proč může poslanec ANO Růžička přijít o imunitu

Vinu absolutně necítím, policie mě stíhá účelově, tvrdí novopečený poslanec ANO Pavel Růžička. Je jedním z těch, o jehož vydání bude dolní komora zřejmě již brzo rozhodovat. Jako zastupitel Postoloprt se před soudem zpovídá z toho, že kase severočeského města způsobil při prodeji domu škodu půl milionu korun. Server iROZHLAS.cz získal obžalobu případu, jejíž projednávání musel soud kvůli Růžičkově zvolení přerušit. Louny 6:00 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna by mohla brzy rozhodovat o vydání k trestnímu stíhání také v případě poslance hnutí ANO Pavla Růžičky | Foto: hnutí ANO/Michaela Danelová/koláž iRozhlas.cz

"Způsob, jakým obvinění postupovali při prodeji předmětné nemovitosti svědčí o zřejmé bezohlednosti k řádné správě majetku města. Postupovali v rozporu s aktuálními pravidly města, neopatřili si dostatek podkladů potřebných k rozhodnutí a současně vědomě pominuli námitky jiných členů zastupitelstva a dalších osob ohledně možnosti příliš nízké ceny," shrnuje v obžalobě lounská státní zástupkyně Radka Pavlišová důvody, proč je přesvědčena, že Růžička si společně s dalšími kolegy trest zaslouží.

Ještě než o něm však Okresní soud v Chomutově stačil rozhodnout, regionální politik a válečný veterán se v barvách hnutí ANO dostal do Poslanecké sněmovny a získal tak imunitu. Případ proto nyní stojí, v případě Růžičky bude pokračovat jen tehdy, pokud ho poslanci k trestnímu stíhání vydají. Server iROZHLAS proto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádal o obžalobu v Růžičkově kauze a dokument v doslovném znění publikuje.

Škoda 500 tisíc

Kauza se týká prodeje domu na postoloprtském Marxově náměstí. Město ho celý vlastnilo od roku 2008, několik let se ho snažilo prodat. Povedlo se to předloni, ovšem podle policie se Růžička a dalších 9 zastupitelů včetně starosty a místostarosty dopustil porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kvůli jejich rozhodnutí město dům prodalo místní podnikatelce za milion korun, podle posudku však mělo inkasovat 1,5 milionu korun.



"Nenechali vypracovat znalecký posudek na prodávanou nemovitost ke zjištění ceny v daném čase a místě obvyklé, přičemž si byli vědomi skutečnosti, že v letech 2013 a 2014 město investovalo do oprav částku 467 tisíc korun. Městu způsobili škodu nejméně 502 840 korun," uvádí obžaloba.

Nechá to na výboru

Sám Růžička nejdříve tvrdil, že bude pro svoje vydání hlasovat, v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz minulý týden však již brzdil a řekl, že to nechá na mandátovém a imunitním výboru. Vinu necítí, policie podle něj jednala účelově.



"My jsme jí přesně popsali situaci. Měli jsme k dispozici odhady od bank - zákon o obcích říká, že obec svůj obecní majetek prodává za cenu místně obvyklou. Věděli jsme, jaká cena místně obvyklá je. Postoloprty jsou vyloučenou lokalitou, je tam spousta nepřizpůsobivých, takže ceny nemovitostí tam jsou, jaké jsou," bránil se.



Společně s dalšími obžalovanými politiky z Postoloprt dále před soudem argumentuje, že o snížení ceny rozhodli jejich předchůdci, dům byl navíc ve špatném stavu. Policie v obžalobě však takovou argumentaci torpéduje.



"Obvinění schválili prodej předmětné nemovitosti, aniž by si předem obstarali odborné posouzení ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Nemůže přitom obstát argument, že snížení ceny je odůvodněno technickým stavem prodávané nemovitosti," odmítá obžaloba.



Nesouhlasí ani s argumentem, že nižší cenu odhadly banky, které zvažovaly úvěr na nákup nemovitosti. "Takové odhady nemohou být pokládány za dostačující odborný podklad ke stanovení ceny. Nadto byly vypracovány na žádost kupujících," píše státní zástupkyně.

„Nemůže obstát argument obviněných, že o snížení rozhodovalo předchozí zastupitelstvo, když obvinění takto stanovenou kupní cenu nekriticky převzali. K tomu je potřeba zdůraznit, že rozhodnutí předchozího zastupitelstva nemůže být relevantním podkladem, neboť neodráží opravy nemovitosti provedené až po rozhodnutí předchozího zastupitelstva“ Radka Pavlišová (lounská státní zástupkyně)

Policie: Argumenty neobstojí

A pokračuje: "Stejně tak nemůže obstát argument obviněných, že o snížení rozhodovalo předchozí zastupitelstvo, když obvinění takto stanovenou kupní cenu nekriticky převzali. K tomu je potřeba zdůraznit, že rozhodnutí předchozího zastupitelstva nemůže být relevantním podkladem, neboť neodráží opravy nemovitosti provedené až po rozhodnutí předchozího zastupitelstva."



Růžička a spol. se hájí i tím, že za určitých okolností je možné z ceny slevit. V tomto případě je to podnikatelský záměr zájemkyně o koupi, jejíž činnost je prospěšná pro obyvatele Postoloprt. Háček je podle policistů v tom, že v usnesení o prodeji i v dalších dokumentech podobné odůvodnění chybí.



Kromě Růžičky bude sněmovna rozhodovat také o vydání jeho stranických bossů Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, které chtějí kriminalisté stíhat kvůli dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Jednat se bude také o pražském exprimátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS) stíhaném v kauze opencard.