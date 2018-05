Demokratický právní stát je v hluboké krizi. Nejen u nás, myslí si Rychetský

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa končí ve funkci, v září mu po 15 letech vyprší mandát. Výběr předsedy je v kompetenci prezidenta Miloše Zemana. Blíží se ale také obměna Ústavního soudu, jehož předseda Pavel Rychetský se chystá na schůzku se Zemanem. Praha 18:35 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Platná právní úprava výslovně přikazuje prezidentu republiky, aby předsedu a místopředsedu jmenoval z řad soudců Nejvyššího správního soudu,“ říká Pavel Rychetský.

Kandidát, který by nebyl soudcem Nejvyššího správního soudu, by se jím napřed musel stát, aby se později mohl stát předsedou. „Důležité je, jaký bude výběr,“ dodává s tím, že funkce předsedy by měla zastávat osoba, která nějakou dobu působí v justici na úseku správního soudnictví.

To se v Česku odehrává jenom na Nejvyšším správním soudu a ve velmi omezené míře pak na krajských soudech.

Mám obavy ze Zemanovy kohorty panošů, Ovčáčka by měli na hodinu vyhodit, říká šéf Ústavního soudu Rychetský Číst článek

Domnívá se také, že Miloš Zeman patrně nemá přehled o tom, kde se v justiční a akademické sféře najde člověk, který je nejen odborník, ale také manažer. „Do toho bude nepochybný zájem vlády, protože vláda je častějším terčem rozsudků Nejvyššího správního soudu,“ upozorňuje.

Obsazení funkce předsedy Ústavního soud není podle Rychetského tak aktuální, protože mandát všech 15 soudců je v tuto chvíli delší, než mandát současného prezidenta i volební a funkční období Poslanecké sněmovny a vlády.

A vidí Pavel Rychetský českou demokracii jako ohroženou? Obecně je podle něj demokracie vždy a trvale ohrožená, přesto ale je tradiční, klasický euroatlantický model, respektive demokratický právní stát, v hluboké krizi. „Nejen u nás,“ dodává.