Vláda dělá kroky, které jsou lehké a pohodlné, řekl Rychetský. Chce se tak vyhnout těžším rozhodnutím

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedl, že vláda dělá ve vztahu k řešení pandemie koronaviru snadné kroky, těm těžkým se vyhýbá. Uvedl to v pořadu Partie na Primě a CNN Prima NEWS. Mluvil i o tom, že podstoupil kompletní očkování proti covidu-19. Lidi, kteří se řadí mezi odpůrce vakcinace, označil za „hlupáky". Krátce popsal mimo jiné i svůj vztah s Milošem Zemanem. Praha 13:10 4. dubna 2021

Podle předsedy Ústavního soudu dělá vláda snadná rozhodnutí ve snaze se vyhnout těm těžším. Jako příklad uvedl zavírání škol, a naopak odmítnutí zastavení provozu v továrnách, kde se domnívá, je nejvíce prostoru pro šíření nákazy.

Nouzový stav je podle něj neusázel napadán a stížnosti končí o Ústavního soudu. Svůj názor na nouzový stav tak nechtěl sdělit. „Nechtějte ode mě hodnocení, to si každý musí zhodnotit sám,“ komentoval. Poznamenal ale, že se vláda u některých opatření „ukvapila“. Konkrétně jmenoval například zákaz bohoslužeb, zákaz zpívání nebo prodej nápojů v kelímku z okénka, kdy si je člověk nemohl vypít na místě, ale musel někam odejít.

Připomněl také to, že o svobody jsou lidé více než rok připraveni, ale veřejné zdraví se za tu dobu nezlepšilo.

Zmínil i situaci kdy byl nouzový stav prodloužen na žádost hejtmanů, protože návrh vlády nezískal dostatečnou podporou v Poslanecké sněmovně. Označil to za „úkrok stranou“. „Vláda odpovídá poslancům a poslanci reprezentují národ,“ řekl Rychetský a dodal, že nemohou hledat někoho jiného.

Aktuální pandemická situace způsobuje podle předsedy Ústavního soudu i větší rozdělení společnosti. „Obávám se, až to jednou budeme mít za sebou, že to bude velmi těžká cesta zpět,“ uzavřel. Podle něj je možné, že omezení kvůli pandemii budou převládat až do podzimu.

Očkování v Česku

Rychetský v pořad Partie, který se natáčel už 28. března, prozradil, že na výzvu absolvoval obě dávky očkování proti koronaviru. Od jakého výrobce vakcínu dostal, neví. Vakcinaci podstoupil vzhledem ke svému věku i zdravotnímu stavu.

S očkováním souhlasí a jeho odpůrce označil za „hlupáky“. „Očkování je jedním z největších zázraků, které zachránilo miliony lidských životů,“ komentoval hodnotu vakcinace.

Poznamenal, že s očkováním se vzhledem k vývoji pandemie v Česku mělo začít dřív: „Když se za celý rok zemi nepodařilo vyrovnat s tou pandemií, tak s tím očkováním se mělo začít mnohem dřív.“

K otázce covid pasů, tedy následných výhod pro naočkované, řekl, že toto rozhodnutí za nás udělají okolní země, které s debatou začaly před námi. „Když to budou mít všechny země, tak to nemusíme zavádět,“ uvedl. Povinnost očkování vidí jako případnou pozitivní diskriminaci, která není protiústavní, ale musí se s ní šetřit.

Vztah s prezidentem

Prezident Miloš Zeman před více než rokem oznámil, že Rychetskému udělí státní vyznamenání T. G. Masaryka. Nakonec ale v únoru Hrad oznámil, že k tomu nedojde. „To neudělení je pro mě jisté východisko,“ komentoval toto rozhodnutí.

Rychetský v pořadu sdělil, že s udělením měl jisté problémy, které mu s odvoláním tohoto kroku odpadly. Případné důvody odmítl rozvádět.

K současnému vztahu s prezidentem se nechtěl moc vyjadřovat. „Byly doby, kdy jsme si dost rozuměli. Je to už dost dlouho, co ty doby nejsou,“ prohlásil s tím, že nejvíce si rozuměli, když nebyl prezidentem.

Jestli najdou opět společnou řeč je podle něj těžké posoudit. „Už jsme oba ve věku, kdy když nastane nějaké situace, tak se s ní vyrovnáme a už s ní žijeme dál.“

Vtah předsedy Senátu Miloše Vystrčila s prezidenta vidí jako problém a osobní emoce by měly jít v tomto případě stranou. „Vyhlašovat si nepřátelství je nemoudré,“ dodal. Pro fungování České republiky by to ale neměl být zásadní problém.