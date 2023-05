Rychetský nechválil změnu valorizace penzí, ale jednotu prezidenta a vlády, věří právník Rozehnal

Hnutí ANO kritizuje výrok předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ten uvítal podpis prezidenta pod novelou valorizace důchodů. Zpochybňuje soudce nezaujatost Ústavního soudu? Výroky týkající se toho, o čem soud rozhoduje či může rozhodovat, nejsou vhodné, tvrdí znalec ústavního práva Aleš Gerloch. Advokát Aleš Rozehnal namítá, že se Rychetský vyjadřoval k nesouvisející části toho, čím se bude soud zabývat. Oba byli hosty v pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 20:14 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ústava výslovně stanovuje nutnost nezávislosti ústavních soudců, připomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Opoziční hnutí ANO požaduje, aby byl z projednávání stížnosti na valorizace důchodů u Ústavního soudu vyloučený pro podjatost jeho předseda Pavel Rychetský. Poslechněte si Pro a proti Lukáše Matošky

„Jejich nestrannost nemůže ohrožovat ani soudce sám a musí činit vše pro to, aby zůstal nestranný. Ve věcech jednání Ústavního soudu se má každý soudce zdržet vyjádření, takže tady důvody pro obavy z nestrannosti spíše jsou,“ myslí si Gerloch.

Aleš Rozehnal z Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK ale nesouhlasí.

„Pokud vím, tak se Pavel Rychetský vyjadřoval pouze k tomu, že je dobře, že prezident novelu o valorizaci důchodů podepsal. Nic víc, nic míň. Bylo by pro společnost ochuzující, kdyby byla zbavena osobních názorů soudců, nejen ústavních. Jsem rád, že máme ústavní soudce, o kterých vím, jaké mají názory,“ hodnotí.

A upozorňuje, že předseda Ústavního soudu nebude rozhodovat, jestli prezident novelu měl, či neměl podepsat. „On se bude vyjadřovat, zda je novela v rozporu s ústavním pořádkem, nebo není. A k tomu se nikdy nevyjadřoval,“ podotýká Rozehnal.

Podle Gerlocha je Rychetský tzv. politický člověk, a to se projevuje i v jeho činnosti. „Názory mají zaznít při jednání pléna Ústavního soudu a v diskusi, ale předem je vyjadřovat není na místě,“ domnívá se.

ANO nechce, aby byl Rychetský součástí rozhodování o důchodově reformě. Pochybuje o jeho nepodjatosti Číst článek

„Je vhodné takovéto vyjádření spíš nedávat. Navíc Rychetský na podzim loňského roku řekl, že podporuje kandidaturu Petra Pavla, ačkoli ne jednoznačně. Ale celkově z toho může vyplynout, že tu je nějaký vztah k novému prezidentovi,“ vysvětluje Gerloch.

Rozehnal ale věří, že justice by měla být otevřená, aby ji veřejnost chápala a pak akceptovala její rozhodnutí.

„Musí komunikovat s veřejností, abychom věděli, jak soudci uvažují, kde je je jejich sociální a politické zakotvení. Pokud se soudní moc separuje od veřejnosti, přestává mít vztah k sociální realitě, veřejnost jí nerozumí a její rozhodnutí pak odmítá,“ varuje Rozehnal.

Nejprve rozhodnutí

„Ústavní soudce může komunikovat směrem k veřejnosti, ale poté až rozhodne. Souhlasím, že má být jasné, proč se soud nějak rozhodl, ale to je uvedeno v rozhodnutí a jeho odůvodnění. Popřeli bychom princip nestrannosti rozhodování soudců, kdyby se každý měl před rozhodnutím vyjádřit a sledovat, jaké jsou hlasy ve veřejnosti,“ varuje Aleš Gerloch.

V otázce valorizace penzí zvolil Pavel přístup chytrého horáka. Je to adekvátní reakce, říká ústavní právnička Číst článek

Advokát opakuje, že Rychetského vyjádření nesměřovalo k ústavnosti nebo neústavnosti novely.

„Vyjadřoval se k tomu, že je správné, že prezident návrh podepsal, a tedy k tomu, jak on vidí, že by měla fungovat moc výkonná. To, že se prezident ztotožní s názorem vlády, je určitým vyjádřením funkčnosti moci výkonné, tedy že stát bude fungovat,“ konstatuje Aleš Rozehnal.

Celé Pro a proti najdete v audiozáznamu výše.