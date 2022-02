Rychetský: Putin je válečný zločinec. Sankcím se směje, jeho režim vraždí obyvatele suverénní země

Zatímco demokratický svět se dohaduje o ekonomických sankcích, Putinův režim vraždí obyvatele suverénní země. Ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus to řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ruského prezidenta Vladimira Putina označil za válečného zločince a zopakoval, že by měl stanout před mezinárodním trestním tribunálem. Zároveň upozornil, že šéf Kremlu se zatím sankcím směje. Rozhovor Praha 8:59 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Dobrý den, pane předsedo.

Nemohu říci dobrý den. Je to špatný den. Je to jeden z nejhorších dnů, které za poslední více než půlstoletí zažíváme. To, co se děje na Ukrajině, je tragédie. A zatímco demokratický svět se dohaduje o ekonomických sankcích, Putinův režim napadl sousední suverénní zemi a vraždí její obyvatele. Mám pocit, že nám nezbývá nic jiného než dodatečně obžalovat Putina z válečných zločinů a postavit ho před mezinárodní trestní tribunál.

Co by muselo nastat, aby Putin skutečně skončil před soudem?

Mezinárodní trestní tribunál je schopen někoho obžalovat a soudit, i když ho nemá, abych tak řekl, ve své moci, před celým světem je potřeba jej obžalovat. Putin je představitelem toho nejhoršího zla, kterého jsme byli za poslední desetiletí vůbec svědky.

A je to nejen zlo, které ohrožuje sousední země, v tuto chvíli, tedy Ukrajinu ale neohrožuje celý civilizovaný svět.

Myslím si, že už dohadování o ekonomických sankcích je vlastně k ničemu a on se tomu směje. Teď už opravdu nezbývá nic jiného než jej jednoznačně označit za vraha, zločince a postavit ho před mezinárodní trestní tribunál. Byť by byl souzen takzvaně in absentia, tedy bez osobní přítomnosti.

Jak by se to dalo technicky udělat? Mezinárodní trestní tribunál se může z hodiny na hodinu nebo ze dne na den sejít a o něčem takovém rozhodnout?

Myslím si, že jsou situace, kdy je třeba jednat rychle. Za dané situace je třeba skutečně doslova izolovat ten Putinův režim od všech mezinárodních institucí, pozastavit členství počínaje Radou bezpečnosti OSN, přes všechny ostatní nevládní instituce, protože je to režim, který vraždí lidi nejen ve své vlastní zemi, ale dokonce teď i v sousední suverénní zemi.

Víte, Ukrajina je země, která prochází dlouhodobě mnoha tragédiemi. Vzpomeňme si, že nesla nejhorší a nejtěžší důsledky druhé světové války, a teď je opět v situaci, kdy svět přihlíží tomu, jak tam Putin vraždí obyvatele.

Jak reálná je možnost vydat na Putina evropský zatýkací rozkaz? To může učinit libovolná členská země unie.

Evropský zatýkací rozkaz by patrně nebyl k ničemu, ani technicky by nebyl dost dobře možný, když Ruská federace není členem Evropské unie.

Ale nic nebrání tomu vydat mezinárodní zatýkací rozkaz a postavit ho před mezinárodní trestní tribunál tak, jak se to děje v případě jiných zločinců po světě, u který se ovšem světová veřejnost tolik nebojí, protože nemají tak významné postavení jako představitel Ruské federace. Ale tady myslím, že už skončily jakékoli ohledy. On se ekonomickým sankcím, které se různě diskutují a ani zatím neuplatňují, vysmívá.

Nevysmíval by se Putin také rozhodnutí mezinárodního trestního tribunálu?

On už počítá se vším, když dospěl tak daleko, že se rozhodl napadnout Ukrajinu, poslat tanky a letadla na Kyjev, hlavní město sousední suverénní země, tak si je vědom všech těch možných důsledků. Ale jde o to, aby se světová veřejnost sjednotila, aby světová veřejnost jednoznačně označila Putina za válečného zločince, protože on jím je.