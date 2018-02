Prezident Zeman nedostal pozvánku na Ústavní soud. 'Je to moje rozhodnutí,' říká Rychetský

Zatímco v roce 2013 pozval Miloše Zemana na Ústavní soud jako „váženého hosta“, letos pro znovuzvoleného prezidenta pozvánka od předsedy Pavla Rychetského nepřišla. Staronové hlavě státu tentokrát adresoval pouze dopis s blahopřáním. „Bylo to moje rozhodnutí, nechci ho zdůvodňovat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha/Brno 17:10 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco v roce 2013 prezident Miloš Zeman Ústavní soud na pozvání předsedy Pavla Rychetského po svém zvolení do funkce navštívil (na snímku), letos pozvánka nepřišla | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Skutečně to nechci vysvětlovat přes média, moje korespondence s Hradem nemůže být předmětem mediálního zájmu,“ uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Na Pražský hrad tak tentokrát podle svých slov zaslal pouze osobní blahopřání. „Samozřejmě, že jsem poslal panu prezidentovi po jeho zvolení blahopřání. Co v něm bylo, není možné jakýmkoli způsobem zveřejnovat. Bylo to osobní blahopřání,“ doplnil.

Ještě v lednu přitom Rychetský během rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz tvrdil, že Miloš Zeman v případě, že svůj prezidentský mandát obhájí, pozvánku na Ústavní soud dostane znovu.

„Kdykoli je zvolen nový prezident republiky, vždy ode mě dostane pozvání na Ústavní soud, které využije, protože to je poprvé a naposledy, kdy sem přijíždí jako vážený host,“ uvedl mimo jiné.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

Nakonec si to však Rychetský podle všeho rozmyslel. Pražský hrad se k jeho kroku odmítl vyjádřit. „Bez komentáře,“ reagoval na dotaz redakce mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Souputníci na křižovatce?

Rychetského se Zemanem pojilo dlouholeté přátelství. Před lety se dokonce mluvilo o mocenském tandemu. Vztah šéfa Ústavního soudu k Zemanovi ale nyní není už tak jednoznačný.

V lednovém rozhovoru pro server iROZHLAS.cz se Rychetský pustil do kritiky Zemanova okolí. Jeho spolupracovníky mimo jiné označil za „kohortu panošů“, z Hradu se podle jeho slov vytratily kritické názory.

V době, kdy se Miloš Zeman dostal na Hrad, přitom Pavlu Rychetskému akorát v čele Ústavního soudu končil mandát. Během březnové návštěvy v roce 2013, kterou Zeman absolvoval právě na pozvání Rychetského, však ujistil, že ho do funkce znovu nominuje.

Rychetský i díky jeho podpoře post předsedy Ústavního soudu obhájil (více čtěte ZDE). Zeman posléze Ústavní soud navštívil ještě v roce 2015 v rámci „justiční“ návštěvy Brna, během níž zavítal také na Nejvyšší soud.

Rychetský stojí v čele Ústavního soudu už téměř 15 let. Původně přitom chtěl skončit v polovině svého druhého mandátu, tedy v roce 2017. To se ale nestalo, mimo jiné proto, že se Česko dostalo do čela Konference evropských ústavních soudů. Předsednický mandát vyprší za tři roky. Ani potom přitom není jasné, zda odejde do důchodu, jak plánoval, nebo zda desetiletý mandát v čele Ústavního soudu nakonec dokončí.