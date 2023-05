Ústavnímu soudu budou chybět soudci, nebude moci řádně plnit svou funkci, apeluje na Senát Rychetský

Senát bude během dne schvalovat prezidentovy kandidáty na ústavní soudce. Největší šanci získat podporu má profesor ústavního práva Jan Wintr. Expředseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a bývalá šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová zatím nemají nic jisté. A rozhodování Senátu bude bedlivě sledovat také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, jak sám přiznává v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 8:53 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pane předsedo, předpokládám správně, že výběr ústavních soudců bedlivě sledujete?

Samozřejmě, že zejména velice naléhavě je třeba zvážit situaci, kdy už měsíc je Ústavní soud oslaben. Chybí nám tři soudci a tuto neděli končí mandát čtvrtému. A to je situace skutečně kritická, protože zákon o Ústavním soudu má jedno ustanovení, které říkalo, že Ústavní soud se ujímá výkonu své funkce složením slibu dvanáctého soudce.

A teď se blíží situace, kdy nás nebude ani dvanáct. To znamená, počínaje pondělím příštího týdne nebudeme moci řádně plnit svou ústavní funkci, zejména v oblasti rozhodování pléna Ústavního soudu. Takže velice intenzivně sleduji to, jestli se podaří jednak v Senátu získat shodu na nových kandidátech na členy Ústavního soudu a jestli pak pan prezident pokud možno co nejrychleji přikročí k jejich jmenování.

Rozumím vám správně, pane předsedo, že pokud dnes na půdě Senátu ke shodě nedojde a nebudou potvrzeni ti tři prezidentovi kandidáti na ústavní soudce, tak může být Ústavní soud i paralyzovaný?

Skutečně bych stál před situací, kdy bych nemohl svolávat zasedání pléna Ústavního soudu, jakmile nás bude méně než 12, a nemohli bychom rozhodovat zásadní věci. Situace je vážná a já pevně věřím, že Senát si uvědomí to, že Ústavní soud je svým způsobem nezastupitelnou institucí, zejména v oblasti ochrany lidských práv a svobod.

