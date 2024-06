Pavel s Mileiem našli shodu v podpoře Ukrajiny a Izraele. Argentinský prezident ocenil český lid

Česko a Argentina podporují ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v boji proti brutální ruské agresi. Stejně tak uznávají právo Izraele bránit se proti terorismu. Po pondělním večerním jednání s českým protějškem Petrem Pavlem v Praze to na briefingu řekl argentinský prezident Javier Milei. Praha 22:26 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oba prezidenti mimo jiné vyjádřili podporu brzkému dojednání obchodní dohody mezi Evropskou unií a jihoamerickým sdružením volného obchodu Mercosur | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavy státu se podle Pavla shodly na důležitosti obrany demokracie, světového řádu založeného na pravidlech a jejich dodržování včetně teritoriální celistvosti a suverenity. Země jsou podle něj blízkými partnery při mnoha jednáních například v OSN. Pavel věří, že v budoucnu se Argentina stane globálním partnerem Severoatlantické aliance.

Český prezident také doufá, že se s jihoamerickou zemí podaří prohloubit spolupráci v energetice, těžbě, kybernetické bezpečnosti, obranném a leteckém průmyslu, kosmických či zelených technologiích.

Pavel také připomněl, že v jihoamerické zemi žije jedna z největších krajanských komunit na světě, která čítá přes 50 000 lidí vlastnících český pas. „Mnozí z nich jsou pevnou součástí argentinské společnosti. Češi v Argentině se navíc ke svým kořenům nadále hrdě hlásí, o čemž svědčí desítka aktivně působících krajanských spolků,“ poznamenal.

Podobná témata provázela i Mileiovo jednání s Fialou, tedy podpora Ukrajiny či hospodářská spolupráce. Ministerský předseda také řekl, že experti začnou pracovat na dohodě o zamezení dvojímu zdanění, což posílí vzájemný obchod.

Transatlantické sbližování Česka a Argentiny

Oba prezidenti také vyjádřili podporu brzkému dojednání obchodní dohody mezi Evropskou unií a jihoamerickým sdružením volného obchodu Mercosur. „Česká republika i Argentina totiž stojí na straně zemí, které jsou přesvědčeny, že svobodný obchod přispívá nejen k ekonomické prosperitě, ale také k bezpečnosti,“ podotkl Pavel.

Mileiovi poděkoval za podporu a spojenectví na multilaterálních fórech. „Velmi vítám naše transatlantické sbližování a věřím, že v budoucnu se Argentina stane jedním z globálních partnerů NATO. Bezpečnost nezná hranic a jsem rád, že i Argentina je připravena převzít svůj díl odpovědnosti za globální bezpečnost,“ dodal český prezident.

Milei ocenil český lid, který „příkladně bojoval za svoji svobodu proti okovům, do kterých byla tato země uvězněna.“ Bývalý prezident Václav Havel podle něj pro Argentince představuje významný příklad boje proti totalitním režimům.

ČR a Argentina podle Mileie sdílí společné hodnoty v zahraniční politice. Argentinský prezident poděkoval za soustavnou podporu obchodní dohodě či toho, aby se země stala globálním partnerem NATO. Česko podle Mileie může s Argentinou počítat jako se svým přítelem.

Mileiovy reformy

Vpodvečer pak argentinský prezident vystoupil na konferenci v Paláci Žofín s přednáškou na téma Jak na neefektivní vládu. Mimo jiné hovořil o tom, že od jeho prosincového nástupu do úřadu výrazně v Argentině klesla inflace, a o myšlenkách klasického liberalismu. Jeho účast na konferenci účastníci ocenili výrazným potleskem, zatímco nedaleko místa konání proti Mileiovi demonstrovala skupinka lidí.

Do České republiky přijel Milei zhruba půl roku po svém zvolení do prezidentské funkce. Předtím navštívil Španělsko a Německo. Po nástupu do úřadu oznámil stovky opatření měnících zákony v ekonomické či sociální oblasti. Prostřednictvím radikálního úsporného programu se snaží kdysi bohatou zemi přivést zpátky na cestu růstu.

Jeho vláda zrušila tisíce pracovních míst, omezila různé subvence a sociální programy. Podle Mileiových odpůrců, mezi kterými jsou levicové strany, odbory a sociální organizace, jeho reformy poškodí miliony Argentinců.