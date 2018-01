Premiér by taková slova neměl pronášet bez důkazů, myslí si o Babišově 'objednání trestního stíhání' Šámal

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se ohradil vůči výroku premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že v Česku si lze objednat trestní stíhání. Podobné výroky mohou podle Šámala ohrozit důvěru ve spravedlivou justici, a v důsledku vést až k rozpadu demokratického právního státu. Brno 22:38 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šámal je novým předsedou Nejvyššího soudu ČR | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

„Ať byly okolnosti, za kterých uvedené věty zazněly, jakkoliv vypjaté a nanejvýš osobní, premiér by neměl taková slova pronášet bez důkazů, respektive bez toho, aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné - tak jak je tomu v každém právním státě běžné - prošetřit,“ řekl Šámal.

Nejvyšší soud podle Šámala nemá žádné poznatky o možnosti objednat si v Česku trestní stíhání. „Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že žádné takové poznatky nemá ani pan premiér Babiš,“ uvedl Šámal. Ústavní činitelé by se podle něj bez konkrétních důkazů takto vyjadřovat neměli.

Babiš se v pátek ve Sněmovně při diskusi o svém vydání k trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda hájil slovy, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení.

Výrok na plénu kritizovali někteří politici a vyzývali ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby ho potvrdil, nebo dementoval. Ministr v úterý debatu označil za bouři ve sklenici vody a řekl, že ji dál nechce zveličovat svým komentářem.

Pelikánova reakce na výrok Ministr spravedlnosti Robert Pelikán nevidí podle svých slov důvod na slova premiéra Andreje Babiše reagovat. A výzvy k jeho rezignaci? „Na hloupé výzvy nereaguji. Omlouvám se,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz Pelikán.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už v pátek vyzval politiky, kteří mají důvodné poznatky o ovlivnění postupu či rozhodování orgánů činných v trestním řízení, aby se obrátili na něj či jiné státní zástupce. Nepodložená politická prohlášení podle něj podrývají důvěryhodnost justice, která se nemůže adekvátně bránit.

Podle Šámala podobné výroky vysoce postavených činitelů rezonují i v zahraničí, poškozují pověst země a mohou být proti Česku použity třeba v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Podobně se v pondělí vyjádřil i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. „Jeho (Babišův) výrok tak může z dlouhodobého hlediska poškodit obraz celé země v zahraničí. Něco, co bychom asi čekali v zemích typu Burundi, ale ne ve středoevropském demokratickém právním státu,“ řekl Baxa Českému rozhlasu.

Advokacie: Stát by měl prověřit výroky Babiše o objednání stíhání Stát by měl podle České advokátní komory (ČAK) prověřit pravdivost výroků premiéra Andreje Babiše (ANO) o možnosti, objednat si stíhání. Kdyby Babišovy výroky byly pravdivé, musí stát zasáhnout, sdělilo dnes vedení komory v tiskové zprávě. Premiér o objednávkách stíhání mluvil minulý týden ve Sněmovně, když jednala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.