Šámal navrhuje na post předsedy Nejvyššího soudce Fremra, Zeman se chce sejít s více kandidáty

Nový ústavní soudce Pavel Šámal mluvil s prezidentem Milošem Zemanem o svém nástupci ve funkci předsedy Nejvyššího soudu, která se uvolnila po jeho čtvrtečním jmenování mezi členy Ústavního soudu. Novinářům řekl, že podporuje kandidaturu prvního místopředsedy Mezinárodního trestního soudu (ICC) Roberta Fremra. Zeman se podle Šámala plánuje sejít s více uchazeči. Robert Fremr je v současné době prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Šámal novinářům řekl, že se Zemanem svého nástupce probíral. „Hovořili jsme o některých jménech, já podporuji kandidaturu doktora Fremra. Bavili jsme se i o něm a uvidíme, jak se prezident rozhodne, je to jeho výsostná pravomoc,“ uvedl.

Zeman se podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka s kandidáty sejde. „Mohu potvrdit, že pan prezident bude s kanditáty hovořit. Žádná jména nebudu nyní potvrzovat. Pokud jde o časový horizont, nebudu nic specifikovat.“

Roberta Fremra, který má u mezinárodního soudu v Haagu mandát do 10. března 2021, chce navrhnout prezidentovi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). „O panu Fremrovi jsem s panem prezidentem již hovořila v obecné rovině a pan prezident k němu rozhodně nemá odmítavý postoj a bere ho jako adepta na předsedu Nejvyššího soudu vážně.“

Fenyk možným adeptem?

Dříve se také spekulovalo o tom, že by možným adeptem na předsedu Nejvyššího soudu mohl být ústavní soudce Jaroslav Fenyk, byť není soudcem NS. „Pan Fenyk nikdy nebyl a ani nebude kandidát na předsedu Nejvyššího soudu. Je to zcela zavádějící informace. Musí to být soudce Nejvyššího soudu,“ vyloučila Benešová.

Prezident jmenuje podle zákona šéfa NS na desetileté funkční období z řad jeho soudců. Hrad zatím neupřesnil, kdy Zeman nového předsedu vybere.

Po čtvrtečním přesunu Šámala mezi ústavní soudce povede NS do jmenování nového předsedy Fiala. Ten předpokládá, že bude zajišťovat běžný chod soudu a kontinuitu jeho každodenní činnosti. „Vylučuji v tomto období jakékoli zásadní a koncepční zásahy do dosavadního bezproblémového chodu Nejvyššího soudu,“ uvedl ve čtvrtek Fiala v tiskové zprávě.

Šámal se s prezidentem také bavil i o Fialovi, jako o možném kandidátovi na předsedu Nejvyššího soudu. Sám Fiala ale zatím nemá žádné informace o tom, že by ho prezident pozval na Hrad.