Baxa: Ústavní soudce musí vzbuzovat důvěru, jmenování Simona je na senátorech

Prezident Petr Pavel by mezi ústavními soudci rád viděl soudce Pavla Simona. Nejdřív ale jeho kandidaturu musí podpořit Senát. Jenže část jeho členů Simona kritizuje, mimo jiné za jeho sedm rozsudků, které mu zrušil právě Ústavní soud. „Jsem rád, že o každém kandidátovi je ve veřejném prostoru dostatek informací. Ale obecně bych řekl, že ústavní soudce musí být vyváženou osobností a musí vzbuzovat důvěru," míní šéf Ústavního soudu Josef Baxa. Rozhovor Praha 12:29 11. října 2023

Co si o Pavlu Simonovi myslíte? Kloníte se spíš na stranu prezidenta, nebo k výhradám některých senátorů?

Jestli dovolíte, něco si jistě o doktorovi Simonovi myslím, ale není vůbec vhodné, abych to teď veřejně komentoval. Nominační proces probíhá, pan prezident navrhl, Senát posuzuje.

Oproti minulosti je dnes k dispozici velké množství informací, rozhodnutí je na senátorech, říká Josef Baxa o kandidatuře Pavla Simona na ústavního soudce

Obecně bych řekl, že jsem rád, že o každém kandidátovi je ve veřejném prostoru dostatek informací, že senátoři mohou opravdu zvážit, jestli doktor Simon na Ústavní soud patří, nebo nepatří.

Jistě nejsou pochybnosti o odborné kompetenci, ale obecně bych řekl, že každý ústavní soudce musí být vyváženou osobností jasně profilovanou a musí na první pohled vzbuzovat důvěru, že posílí-li tuto instituci, bude to opravdu přínos po všech stránkách. A jestli to tak je, to musí posoudit senátoři. Znovu říkám, oproti minulosti je dnes k dispozici velké množství informací. Takže je to na nich.

Pavel Simon je mimo jiné kritizován i za to, že měl do jara majetkový podíl ve firmách, které provozují kurzy čínského cvičení. Na stránkách, které ho uvádějí jako lektora čínského cvičení čchi-kung, používal titul doktor. Na dotaz Radiožurnálu, jestli není užití titulu nepoctivé, odpověděl, že to tak nevnímá, ale později ten titul z webu smazal. Nesnižují právě takové kroky podle vás jeho profesní důvěryhodnost, přestože se týkají činnosti mimo soud?

Znovu říkám, nechci to konkrétně komentovat, je to na senátorech. Naštěstí jsou ty informace k dispozici, není to tak, že by to vyšlo najevo až posléze. Takže opravdu znovu říkám, kritérium důvěryhodnosti je tady velmi důležité a senátoři jistě vezmou v úvahu i to.

Pojďme to zkusit ještě jinak. Pavel Simon se ohradil, že Ústavní soud mu zrušil jen jedno procento rozsudků, které připravoval jako soudce zpravodaj. Je to v justičním světě dobré skóre, nebo spíš důvod ke kritice?

Musíme si jako soudci zvyknout, že naše rozhodnutí budou předmětem analýzy. Jistě záleží na tom, jak se ta analýza děje, jestli jsou to ojedinělé informace nebo vytrhané části odůvodnění jednotlivých rozsudku. Ale marná sláva, je to naše práce.

A zrovna z těch odůvodnění rozsudku je patrné, jak soudce uvažuje, jaké hodnoty zastává. Nějakou statistiku bych tu asi nebral v úvahu, ale spíš opravdu projevit své názory ve věcech, které jsou, řekněme, hodnotové, je jistě důležité zkoumat. A asi si musíme zvyknout, že napříště to, jak bude hodnocena akademická činnost u akademiků, tak bude analýza soudních rozhodnutí předmětem diskusí, jestli takto uvažující soudce patří na Ústavní soud, nebo nepatří.

Promiňte, zeptám se ještě jednou. Je to dobré skóre, to jedno procento, nebo je to spíš důvod ke kritice?

Podívejte, jistě malá procenta v žádné statistice nejsou rozhodující. Neexistuje soudce, kterému by nikdy nikdo nezrušil žádný rozsudek. Takže ono to záleží.

Někdy vás může diskvalifikovat jeden, dva nebo tři rozsudky. Viděli jsme to v případě jiných kandidátů.

Jindy sice máte zrušených rozsudků více, ale důvody zrušení jsou polemika právních názorů. Není to nic, co by bylo ukázkou mizerného výkonu soudce, jehož rozsudek byl zrušen.

Znovu říkám, nechci komentovat to, jestli jedno procento je hodně nebo málo, jestli půl procenta by bylo lepší. To je na těch, kteří o tom budou hlasovat.