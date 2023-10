Shodli jsme se, že Simon má víc silných stránek. Jeho kariéra je zajímavá, říká Kysela z prezidentova týmu

Bude mít Česko nového ústavního soudce? Otázka, na kterou odpoví senátoři. Plénum má totiž hlasovat o prezidentově nominaci Pavla Simona. Ten ale jako první nezískal podporu ani ústavně-právního výboru, ani výboru pro lidská práva v Senátu. „Jeho kariéra je docela zajímavá,“ argumentuje šéf konzultačního panelu prezidenta Petra Pavla, ústavní právník Jan Kysela. „Všichni jsme se shodli na tom, že silné stránky převažují,“ dodává. Rozhovor Praha 10:04 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní právník Jan Kysela | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Prezident po hlasování výborů trval na tom, že Pavel Simon je kvalitní kandidát. Myslíte si to po kritice senátorů i vy?

Myslím.

Proč jste Pavla Simona jako konzultační panel doporučili, čím vás přesvědčil? Co byste tedy vzkázal senátorům před středečním jednáním?

Výběr je ovlivněný celou tou procedurou, kterou prezident republiky zvolil. Je to kombinace nominací vycházejících zevnitř panelu. Je to kombinace nominací vycházejících z nitra 23 nebo 24 oslovených institucí.

Máte k dispozici soubor více než 50 lidí. A ten soubor členíte podle určitých kritérií, to znamená, že oddělujete soudce, státní zástupce, akademiky. Zohledňuje lidi, kteří mají specializaci na správní právo, ústavní právo, trestní právo a tak dále. Tím pádem vám z toho vychází nějaké menší skupiny.

Skupina soudců byla skupina čítající něco přes 20 lidí. Poměrně významná část byla z Nejvyššího správního soudu. U Nejvyššího soudu ta skupina nebyla tak početná.

Když se díváte mezi soudce Nejvyššího soudu a přemýšlíte, kdo je mezi nimi něčím ozvláštněný, protože prezident republiky poptává určitou rozmanitost nejenom ve složení Ústavního soudu, ale i kariérně.

Pan doktor Simon je zajímavý tím, že je nejenom soudcem Nejvyššího soudu s poměrně zajímavou agendou, ale že se poměrně úspěšně uplatňoval i v konkurzech na posty soudce Evropského soudního dvora nebo soudce Evropského soudu pro lidská práva. Koneckonců od letoška jako soudce ad hoc na štrasburském soudu pro lidská práva i zasedá. Jeho kariéra je docela zajímavá.

Je to člověk vystupující na konferencích jak k vlastní agendě odpovědnosti státu za škodu, tak s přesahy k evropskému právu. A to jsou v zásadě asi důvody, které nás vedly k tomu, že jsme doporučili prezidentu republiky, aby se s ním setkal společně s jinými kandidáty. A prezident republiky se rozhodl, že je to člověk, kterého by rád na Ústavním soudu viděl.

Rozmanitost může mít různé roviny, protože senátoři ve výborech Pavla Simona kritizovali třeba za majetkové podíly v manželčiných firmách nebo za používání titulu doktor na webu, který nabízí kurzy čínského cvičení. Titul později z webu smazal. Věděli jste v konzultačním panelu o těchto věcech? Nebáli jste se, že to sníží jeho důvěryhodnost?

Věděli jsme o majetkovém podílu v plzeňské firmě po otci. Věděli jsme o podílech ve společnostech, které organizují čínské cvičení. Každopádně ve chvíli, kdy jsme se s panem doktorem Simonem setkali v květnu, tak už majetkové podíly převedl na manželku, protože na základě předběžné komunikace vyhodnotil, že by to mohlo být předmětem pozornosti kritiky, takže se pokoušel kritiku odstranit. O tomhle jsme věděli.

„Napsala ho tam (titul doktor) moje paní kvůli tomu, že jsme čelili kritice, že jsme nějací ezopomatenci, tak jsem chtěl dát - naivně, přiznávám - najevo, že mám akademické vzdělání.“ Pavel Simon

V zásadě, když se stýkáte s jakýmkoli potenciálním kandidátem, tak vždycky vidíte, že má nějaké silné stránky, že má nějaké slabé stránky, a musíte to zvažovat jak ze svého hlediska, to jest panelu, musíte dávat v úvahu prezidentu republiky to, co jsou ta silná a slabá hlediska, aby on je mohl zvážit. A musíte současně dávat kandidátovi najevo, co jsou věci, o kterých se velmi pravděpodobně bude mluvit, aby on zvážil, jestli mu to stojí za to, nebo ne.

Toto všechno bylo ve hře. Zjevně jsme se všichni shodli na tom, že silné stránky převažují, a je pochopitelně na senátorech, aby se vypořádali s tím, jestli jsme se mýlili, nebo nemýlili, jestli ta jejich optika je trošku odlišná, takže evidentně každá z kritik, které se objevují, je kritika, která má nějaké racionální jádro a Senát se s tím musí popasovat.

Od konce listopadu bude u Ústavního soudu volné další místo. Podle prezidentské kanceláře má být kandidát tentokrát z advokacie. Prozradíte nebo naznačíte, kdo by to mohl být?

Neprozradím. Každopádně neuvolní se místo jenom listopadové, uvolní se místo i lednové. A pokud já vím, tak prezident republiky uvažuje o tom, že by Senátu tentokrát předložil zase skupinku v podobě útlé dvojice jak na to listopadové, tak na to lednové místo. A mělo by to být poměrně záhy.