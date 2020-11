‚Stín odsunu Němců v jedinečném rozhlasovém zpracování.‘ Pavel Šuba získal Česko-německou novinářskou cenu

Pátý ročník Česko-německé novinářské ceny zná od sobotního večera své vítěze. V hlavních kategoriích ocenění získalo osm novinářů, mezi nimi i editor Radiožurnálu Pavel Šuba. Uspěl v kategorii audio s reportáží o bývalé německé osadě Morgenland. Udílení cen se kvůli koronaviru uskutečnilo bez publika, v obou jazycích ho ale živě přenášela Česká televize. Praha / Jeseníky 21:33 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šuba s obručí nalezenou v místě zaniklé obce Morgenland | Foto: Pavel Šuba | Zdroj: Český rozhlas

Bývala vyhledávaným místem pro turisty i lázeňské hosty. Stálo tam dvanáct chalup, ale hlavně oblíbená výletní hospoda. I teď tudy vede červená turistická značka z Malé Morávky do Karlovy Studánky.

„Tento dům, dnes víkendová chalupa, je jedinou budovou, která se z Morgenlandu zachovala,“ popisuje Šuba ve své reportáži Morgenland. Pátrá v ní po stopách zmizelé německé osady v Jeseníkách, jejíž obyvatelé museli opustit své domovy při odsunu Němců v roce 1946.

„I ty, byť sebevětší dějinné události, je nejlepší asi vyprávět přes příběhy obyčejných lidí. Jedním z nich je i vyprávění posledního Morgenlanďana Adolfa Haubelta,“ dodává ke svému příspěvku Šuba.

„Pavel Šuba se zabývá tématem, které bylo už mnohokrát zpracováno: stínem odsunu Němců ze Sudet. A přece se mu podařilo jedinečné rozhlasové zpracování. Jako archeolog opatrně odkrývá svůj osobitý příběh. Vytváří tak celistvé podání historie 20. století,“ hodnotí reportáž členka poroty Libuše Černá z Německého svazu novinářů Brémy.

Oceněn byl mimo jiné i dokument Nikam nepatřit o zapomenutých občanech Československa reportéra České televize Jana Beránka. Vítězové byli vybráni z celkem 111 zaslaných příspěvků.

Novinářskou cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí. Upozorňuje na práci novinářů, kteří zlepšují porozumění obou národů.

„Nejde jen o to, že díky žurnalistice víme zde o tom, co se děje tam, a tam se dozvídají, co je nového tady,“ prohlásil na začátek slavnostního udílení cen filozof Miroslav Petříček z Univerzity Karlovy.

„Tato komunikace totiž nejen poučuje, nýbrž i učí – novinář je očitý svědek našich sebeklamů, jakmile láme naši neochotu připustit, že odtamtud vypadáme jinak, než si tady myslíme, že vypadáme. A je dokonce možné, že právě tyto mosty přes iluze a ‚alternativní fakta‘ jsou dnes vůbec nejdůležitější.“

ČESKO-NĚMECKÁ NOVINÁŘSKÁ CENA 2020 Kategorie Text Alexandra Mostýnza: Totgesagte leben länger (Ti, co byli prohlášeni za mrtvé, žijí déle) , tageszeitungtaz, 17. 11. 2019

, tageszeitungtaz, 17. 11. 2019 Vladimír Ševelov: Kohout? Spadl ze schodů..., Hospodářské noviny, 30. 8. 2019 Kategorie Audio Thomas Muggenthaler: Als Kind in Auschwitz-die letzten Überlebenden erinnern sich (Jako dítě v Osvětimi – poslední přeživší vzpomínají) , Bayerischer Rundfunk, 4. 4. 2020

, Bayerischer Rundfunk, 4. 4. 2020 Pavel Šuba: Morgenland, Český rozhlas, 1. 1. 2020 Kategorie Multimédia Heike Bittner a Robert Jahn: Weitermachen in der Krise – Leben mit geschlossenen Grenzen (Pracují dál i vkrizi - Život se zavřenými hranicemi) , ARTE, 16. 4. 2020

, ARTE, 16. 4. 2020 Německé pobřeží očima Pavla Poláka, Česká televize, 14. 9. 2019 Zvláštní cena Mileny Jesenské

Jan Beránek: Nikam nepatřit, Česká televize, 26. 12. 2019 Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost

Heidi Wolf