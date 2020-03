Měli jsme deset tisíc ochranných brýlí a stejný počet respirátorů. Roušky nebyly, říká šéf hmotných rezerv

Ve Správě státních hmotných rezerv bylo uložených deset tisíc respirátorů. Premiér Andrej Babiš (ANO) se na úterní tiskové konferenci ptal, kdo o tom rozhodl. „Nakupujeme podle požadavků jednotlivých ministerstev,” odpověděl pro server iROZHLAS.cz šéf organizace Pavel Švagr. Žádosti ministerstva zdravotnictví o zdravotnické ochranné pomůcky se podle něj neměnily minimálně poslední čtyři roky. Praha 18:11 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Kdo rozhoduje o tom, co bude v hmotných rezervách?

Hmotné rezervy nakupují podle požadavků jednotlivých ministerstev. A ty si sestavují svoje krizové plány, které se aktualizují zpravidla jednou za dva roky. Ministerstvo vyhodnocuje, jestli to, co je v hmotných rezervách, ještě potřebuje. Případně, jaké nové položky s ohledem na aktuální vývoj se mají do hmotných rezerv zařadit. To, co v nich najdete, je tedy odrazem krizových plánů ministerstev.

Kdy naposledy se ty plány aktualizovaly?

V tuto chvíli sbíráme požadavky pro období 2021-22. Poslední plán, který jsme vytvářeli, byl požadavek na období 2019-20, tyhle požadavky přicházely v roce 2018. Tam ale byla několikrát aktualizace. Naposledy ministři verifikovali svoje požadavky vloni v dubnu. V té době ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO) rozeslala všem ministrům požadavek, aby se podívali na to, co je potřeba v rezervách. Chtěla udělat prověrku hmotných rezerv.

A pokud jde o ministerstvo zdravotnictví?

To potvrdilo požadavek z předcházejícího období. I mezi lety 2017-18 byl ten stav zdravotních ochranných pomůcek stejný. Několik posledních ministrů nepožadovalo jejich navýšení.

‚Roušky nebyly‘

Kolik tedy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) žádal roušek, respirátorů, dezinfekce a dalších ochranných zdravotnických pomůcek?

Dezinfekci nemáme, nebyl tam požadavek. Respirátorů jako filtračních polomasek tam bylo deset tisíc. Klasické roušky, ústenky v rezervách nebyly. Opět na ně nebyl požadavek.

Proč ministerstvo rozhodlo, že jich bude zrovna tento počet?

To je otázka pro ministerstvo zdravotnictví. Když sestavujeme plán, tak rozešleme na všechny ústřední správní úřady a na ministerstva žádost, aby nám napsali, co chtějí po rezervách změnit. Oni nám pošlou dopis, ve kterém nám sdělí, co máme nakoupit. My ty požadavky zesumarizujeme a uděláme kvantifikaci finančních odhadů. Při sestavování rozpočtu potom jdeme na ministerstvo financí, aby nám na to dalo peníze.

Před několika dny jste ale pro server iDnes.cz řekl, že máte nulový rozpočet.

Tak to je.

Jak to tedy řešíte?

Když nemáte peníze, nemůžete nakupovat. Požadavek, na který nejsou peníze, tak logicky nesplníme. V oblasti zdravotnictví ale tahle situace není. Tam byly všechny požadavky splněny.

Čtyři roky stejný požadavek

Reagují tedy ministerstva a potažmo hmotné rezervy například na takové události jako byl SARS nebo MERS?

Je potřeba říct, že na povodně jsme se taky v principu začali připravovat až po těch v roce 1997.

A pokud jde o SARS a MERS?

To vám neumím říct. Požadavek je určitě zhruba poslední čtyři roky neměnný. Neumím ale říct, kdy byly tyhle položky do našich krizových plánů zanesené.

Kdy se vláda a ministerstvo zdravotnictví začalo zajímat, kolik ochranných pomůcek v hmotných rezervách máme?

Bylo už řečené, že jsme na začátku února dostali požadavek na pořízení dvou set tisíc respirátorů od ministerstva zdravotnictví. Ty jsme nepořídili, protože mezitím ministerstvo rozhodlo, že bude centralizovaný nákup. A logicky to, co se teď nakupuje, jde do spotřeby. Nákupy do rezerv přijdou až poté, co krizi zvládneme. Před únorem nás ohledně nákupu ochranných pomůcek nikdo nekontaktoval.

Chápu to tedy správně, že v hmotných rezervách momentálně žádné zdravotnické ochranné pomůcky nejsou? Nebo máte ještě nějakou „železnou zásobu“?

Vydali jsme deset tisíc respirátorů a stejný počet ochranných brýlí. V tuhle chvíli je tedy nemáme a pracujeme jako logistické středisko. To, co přijde, se hned vyskladní. V principu jsou to ale zásoby pořízené ministerstvem zdravotnictví. Zásoby v téhle oblasti, které by pořizovala Správa státních hmotných rezerv, nemáme.

