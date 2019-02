Telička o svém novém politickém hnutí Hlas: Nekýveme se zleva doprava, máme jasno

Eskalace situace na domácí politické scéně a postavení Česka v Evropské unii. To jsou mimo jiné důvody, proč se europoslanec Pavel Telička rozhodl setrvat v politice – společně s europoslancem Pavlem Ježkem zakládá hnutí Hlas. Kde chce ale vzít peníze na podporu? Na to se ptala Marie Bastlová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 21:20 5. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Říkáte, že jedním z impulsů pro vznik vašeho hnutí Hlas byla eskalace situace na domácí politické scéně. Řekněte mi, jaké máte další ambice na domácí politické scéně skrze vaše hnutí? Pokud se dostanete do Evropského parlamentu, budete v Evropě poměrně vzdálen od české politické scény. A to nejsou ideální podmínky pro výkon domácí politiky?

Víte, my máme i určité průzkumy veřejných mínění, protože logicky jsme si chtěli otestovat, jak se situace má. A je celkem zajímavé, že přestože jsme opravdu, a to máte naprostou pravdu, většinu svého času v Bruselu nebo ve Štrasburku, tak jsem zároveň ale velmi aktivní v krajích, v regionech. Mám pocit, že nedávno vyšel ještě nějaký další průzkum, který ukázal, že jsme z českých europoslanců v Česku nejznámější. To znamená že tu zpětnou vazbu dávám.

Když připravujete konkrétní legislativu a někdy i nelegislativní dokumenty, kterým tu situaci měníte, měníte takříkajíc politiku, unii jako takovou. Skutečně sedím při bezpočtu kulatých stolů s nejrůznějšími zájmovými skupinami s jednotlivci, jezdím do regionů, tu zpětnou vazbu mám. Budu rozhodně v takovém případě trávit ještě více času než dosud v České republice, to nesporně ano.

To jste mi odpověděl jenom částečně na mojí otázku. Já se ptám na ty vaše další tuzemské politické cíle. Budete kandidovat v krajských volbách, nebo řekněte mi, kam budete směřovat?

Já vás chápu, ale dnes něco zakládáme, před námi jsou důležité evropské volby a já nemám ve zvyku říkat…

...pane Teličko, ale vy hovoříte o to přesahu na tuzemskou politickou scénu.

Ten přesah určitě. Pokud v těch evropských volbách uspějeme a my uspět chceme, tak logicky se budeme už dívat pravděpodobně na rok 2020, kdy nás čekají krajské volby, volby do třetiny Senátu. Takže určitě je to něco, na co se budeme zaměřovat, ale rozhodně nechceme opakovat chybu.

Máte ambici jít i do těchto voleb řekněme druhého, třetího řádu?

Proto říkáme v tom manifestu, že toto je náš první cíl, uspět v evropských volhách, ale tu ambici máme a doufáme, že tuto ambici prostě voliči podpoří a pokud se tak stane, tak způsobem nějakého postupného organického růstu a ne způsobem, kdy najednou se vám to hnutí někam rozběhne, tak jako některá politická a jiná hnutí, která se kývou zleva doprava, my máme jasno. My jsme dlouhodobě konzistentní a chceme. aby naše hnutí bylo konzistentní a ty kroky budou postupné. Ale ty ambice máme už v těch volbách, které se budou blížit v příštím roce, případně v nějakých doplňujících volbách.

Říkáte, že nejste hnutí, které se kýve zleva doprava, nicméně vy sám za sebou máte několik hnutí úplně zleva doprava, ale z různých politických stran do jiných politických subjektů. Například vaše zkušenost s hnutím ANO. To pro svůj úspěch potřebovalo velkou sumu peněz. Kolik peněz máte připravených na start hnutí Hlas?

Tak hnutí ANO bylo finančně vybavené. Já jsem spolupracoval, vedl jsme kandidátku za hnutí ANO na základ jasného politického programu s nějakým počátečním záměrem, to se pousnulo úplně někam jinam, nicméně členem jsem nebyl. Co se týká vaší otázky financí, tak my skutečně v tuto chvíli začínáme, máme jasnou představu o tom, co si myslím, že je reálné získat, co chceme investovat.

Budeme se pohybovat určitě na té nízké škále, když bychom se srovnávali s dalšími politickými subjekty. Když jsme se připravovali k založení, leccos jsme slyšeli z nejrůznějších míst. Mohu říci, že to, co určitě nebudeme dělat je, že nebudeme nic za případný sponzoring slibovat. Chceme, aby to byli seriózní sponzoři, které zajímá náš program, ale nebudou očekávat takříkajíc malou domů – nikoli v rovině finanční, ale politické či legislativní.

Znovu se ptám - kolik na to budete potřebovat peněz? Jaký máte rozpočet, aby ta kampaň měla šanci být úspěšná?

Nemámě rozpočet, ale myslím si, že se budeme pohybovat... Bude se to precizovat na základě toho, co nám rozpracují naši externí spolupracovníci. Budeme se pohybovat někde mezi 5 až 10 miliony. To je můj momentální odhad, ale ten podléhá revizi a samozřejmě i diskuzi s dalšími kolegy.

A jak ty peníze budete shánět? Budete to třeba primárně vy a váš kolega Petr Ježek, kteří řekněme dají vstupní finance, anebo budete dělat kampaně?

Bude to týmová práce, jak s kolegou Ježkem, tak s kolegy Převrátilem a Novákem a budeme oslovovat lidi, kterým asi není lhostejné to, o čem jsme tady před chvílí hovořili. Musím říct, že jsem sám byl osloven ještě předtím, než vůbec se ta informace pronikla na veřejnost, že zakládáme politické hnutí podnikateli a mě velmi překvapilo, že…

Počkejte, jak jste byl osloven podnikateli?

Přímo. Dostal jsem na mé webové stránky telefonní číslo a byl jsem kontaktován a dotaz zněl jasně, co zamýšlím. Já jsem řekl, že nejsme ještě rozhodnutí, to je deset dní zpátky. Tak mě celkem překvapilo až šokovalo, že tento podnikatel říká. Mě ani nezajímá v této oblasti ta která právní norma, mě ani dokonce nezajímá ta oblast, ale mě zajímá to, kam se bude Evropská unie vyvíjet, protože to může mít v konkurenci s Čínou, se Spojenými státy americkými a podobně v horizontu pěti let, celkem možná pro nás smrtící dopad. On se bavil o integraci Evropy, o tom, jak má vznikat místní trh, že má být bezbariérový, a tak dále.

Dobrá, ale také o tom, že by byl ochotný vás sponzorovat.

Český podnikatel, rýsuje se to. Dnes večer máme další jednání, ale český podnikatel hovořil o federalizaci Evropy. To jsem v životě neslyšel. Já nejsem federalista, ale bylo zajímavé, že jsou podnikatelé, jsou byznysmeni, kteří takto přemýšlejí, jsou schopni vidět za horizont, za který absolutní většina českých politiků není schopna nejenom vidět, ale už vůbec ne přemýšlet.

Jednoznačným favoritem voleb zůstává hnutí ANO, protože v předvolebních preferencích dlouhodobě jednoznačně s velkým náskokem vede před ostatními politickými stranami, jeho tváří kampaně by se měl stát premiér Andrej Babiš a to přesto, že nekandiduje v evropských volbách. Pane Teličko, je podle vás vůbec něco, co může hnutí ANO v evropských volbách ohrozit nebo oslabit?

Já sázím na svoji sportovní minulost a nejenom tu. Také profesní, protože jak jsem dnes říkal, pro mě jsou to prakticky 30leté permanentní boje v zemi, kde já si moc nepamatuju proevropské vlády a řadu věcí jsme skutečně vydupávali ze země. Nicméně sportovní nátura mi říká: nikdy se nevzdávej, nic není dopředu prohrané a v tomto případě musím říci, že nevidím, co by mohlo ohrozit vítězství hnutí ANO.

Hnutí ANO prostě s vysokou pravděpodobností vyhraje, nebude to asi jenom o špičku lodě, bude to více. Hnutí ANO prostě musí zvítězit, vítězství o drobné procento bude neúspěchem. My si stavíme dlouhodobější cíle.

Řeknete mi váš cíl k evropským volbám?

Neřeknu, nezlobte se, neřeknu, protože v den, kdy oznámíte založení hnutí, je jasný, že bychom chtěli ve volbách uspět, nebudu vám říkat počet mandátů.

Jeden evropský mandát nebude žádný přesvědčivý výsledek ve vašich očích, tak co to bude?

Já vás velmi rád poslouchám na Radiožurnálu, ale nelíbí se mi velmi přímočarý styl.

Já bych raději slyšela vaši odpověď.

Ale já vám to neřeknu. Jasný, že pod pět % je to neúspěch, ale tím neříkám, že se spokojíme s jedním mandátem. V tuto chvíli bych toto považoval za irelevantní, nic méně chceme být relevantní politickou silou v příštím evropském parlamentu, chceme mít vliv v rámci frakce, do které vstoupíme, chceme být schopni navázat na to, co máme s kolegou Ježkem za sebou a myslím si, že se to dost těžko dá srovnávat ze strany kohokoliv jiného.

Já si myslím, že někdo bude chtít, tak se na to může podívat. Lze programově vyčíst naše ambice, ale každopádně chceme být relevantní politickou silou. ale počet mandátů., nezlobte se, v tuto chvíli rozhodně ode mne nedostanete.

Tak uvidíme v květnu, děkuji vám za vaše odpovědi.