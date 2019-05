Tříštění hlasů i málo mediálního prostoru. ‚Někteří měli díky debatám výhodu,‘ říká po neúspěchu Telička

Celkem 2,38 procenta. Takový výsledek utržilo v letošních evropských volbách hnutí Hlas, v jehož čele stojí dosavadní europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Svůj mandát v Bruselu tak neobhájil. Za neúspěchem vidí obavu voličů z tříštění hlasů i nedostatek mediálního prostoru. „Pokud uděláte debatu, kde jsou lídři parlamentních stran, tak je vidět, že někdo získává určitou komparativní výhodu,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:15 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Pavel Telička | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Jak hodnotíte výsledky voleb?

Celkové výsledky jsou pro mě zklamáním a varováním a zároveň potvrzením toho, že založit hnutí Hlas byl správný krok. Když vidíme, že síly, které hlásají populismus a jsou dogmatické, měly v České republice velice dobrý výsledek…

Vaše hnutí ale nezískalo jediný mandát…

Přiznám se, že výsledek je tak procento a půl za mým očekáváním. Na druhou stranu jsme z neparlamentních subjektů uspěli nejlépe a odborníci říkají, že po dvou měsících existence to není špatný výsledek. Je to základ, na kterém budeme pracovat. Hnutí Hlas vyhodnotí, co se podařilo a co méně.

Vnímám to jako povzbuzení. Je jasné, že nás čeká hodně práce, abychom se ustanovili v krajích. Cítím, že je tady prostor pro středopravicové liberální hnutí. Po dvou měsících jsme oslovili 50 tisíc lidí, teď musíme usilovat o to, aby ta křivka stále rostla. Ten vlak se rozjel a nabírá na váze.

Takže pro vás je i tento výsledek úspěch? Neusilovali jste o mandát?

Nebudu říkat, že je to úspěch. Říkám, že na pozadí toho, že jsme na politickém trhu coby nový politický start-up dva měsíce, to není podle vyjádření některých odborníků špatné. Já jsem řekl, že je to zhruba procento, procento a půl za tím, co jsem si přál, co jsem možná očekával. Je vidět, že fobie a strašení, že ten voličský hlas může propadnout, asi sehrály roli. Musíme to ale vzít jako realitu. Takže pro mě to rozhodně úspěch není, je to nějaký průměrný stav, se kterým můžeme dále pracovat.

Ptáte se, jestli jsme očekávali mandát? Když jdete do něčeho nového a máte na to relativně omezený čas, tak si můžete přát spoustu věcí, musíte brát nějakou politickou realitu a musíte také brát v úvahu, jaký máte prostor.

Já si teď nebudu stěžovat, ale faktem je, že pokud uděláte debatu, která sice běží souběžně s hokejem a nemá s evropskými volbami prakticky nic společného, protože to jsou lídři parlamentních politických stran, tak je vidět, že někdo získává určitou komparativní výhodu.

Nevýhodné debaty

Takže máte pocit, že jste neměli dostatečný mediální prostor? Proto jste neuspěli?

Já si myslím, že to nebylo úplně vyrovnané, ale rozhodně tím nechci říci, že to byl ten důvod, proč jsme byli procento a půl pod tím, co bych si přál. Musíme se tedy zaměřit na to, kde jsme udělali chyby, a odrazit se od toho.

Výsledky voleb Vítězem evropských voleb se stalo hnutí ANO. Z celkových jedenadvaceti křesel, které připadají Česku, jich získalo hned šest. Druhou příčku obsadila ODS se čtyřmi mandáty. O třetí místo se dělí Piráti a koalice TOP 09 se starosty, strany získaly shodně po třech mandátech. Ze sněmovních stran ještě uspěly se dvěma mandáty lidovci a SPD Tomia Okamury, jedno křeslo mají ještě komunisté. Propadla naopak ČSSD, ze čtyř mandátů neobhájila ani jeden.

Tak kde se z vašeho pohledu stala chyba? Zmínil jste také obavu z rozmělnění hlasů.

Těžko říct, jestli je to ten hlavní důvod. Faktem ale je, že já sám jsem komunikoval, ať už se sympatizanty, nebo s těmi, kteří váhali, a tato otázka zaznívala celkem často. Takže část našich sympatizantů tu obavu měla. Já vám nedokážu říct, jestli bychom měli o procento více, nebo méně, nebo stejně, nebo ten problém vůbec nenastal. Je ale evidentní, že nějakou roli to sehrálo. Nesmíme si ale stěžovat. Musíme to brát jako daň, kterou nováček platí.

Pro mě je podstatné, že jsme měli podle analytiků nejpropracovanější, nejkonkrétnější, nejzajímavější program. Že jsme měli kandidátku nabitou mladými kompetentními lidmi, kteří - kdybychom je mohli pustit do debat - by harcovníky znalostně a rétoricky válcovali. Takže tady je obrovská pozitivní energie a dynamika, se kterou se dá pracovat.

Stejně to ale na to, abyste se dostali do Evropského parlamentu, nestačilo. Nelitujete, že jste nespojil s větší etablovanou stranou?

Zprvu jsem o kandidaturu do Evropského parlamentu vůbec neusiloval. Já jsem o tom dlouho neuvažoval, dokonce jsem byl přesvědčen o opaku. Nakonec na základě nejrůznějších vnějších podnětů to přemýšlení začalo nabírat na obrátkách. Ze strany celé řady politických subjektů - aniž bych je tedy kontaktoval, ale spíš jako reakce na mediální spekulace - přišlo v zásadě odmítnutí. Když se podíváme na twitter pana Kalouska (šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek – pozn. red.), tak to sám v sobotu své vlastní straně vytkl. Takhle bych mohl vzít více politických subjektů.

Miroslav Kalousek

@kalousekm Teď už mohu nahlas říci, aniž bych se zpronevěřil stranické loajalitě : Za tzv. “tříštění sil” si můžeme my sami a bylo by nefér vyčítat to @Evropa společně (ESO) 37 a @HLAS. Když někoho odmítáte za partnera, nemůžete mu klást za vinu, že do toho jde sám. Tak snad to dobře dopadne. 53 944

Tím ale neříkám, že bychom se spojovali. V tuto chvíli je realitou, že na této politické scéně je jediný skutečně liberální středopravicový subjekt, který je ve frakci ALDE, protože ANO za takový subjekt považovat nemůžeme. Pokud byste se zeptala na domácí scénu, tak prostor tu určitě je. Stále je tu ale značná uzavřenost některých politických subjektů. Některé subjekty měly namále už v předchozích parlamentních volbách a my máme tu ambici jít dál krok po kroku a stát se relevantní politickou silou. Takže já se nebráním další diskusi s dalšími politickými subjekty. Ale teď je pro mě největší výzvou postavit tento politický subjekt a odstranit tu křehkost, kterou politický start-up má.

Za hlasy od státu získáte necelých 1,7 milionu korun. Investujete tyto peníze do nadcházejících krajských voleb, které se budou konat v příštím roce?

V tuto chvíli nechci hovořit za hnutí, nejsme hnutím jednoho muže. Musíme ustanovit ještě všechny stranické orgány. Navrhnu ale, ať tyto prostředky využijeme k tomu, abychom hnutí profesionalizovali a připravili se na volby už v příštím roce.

V Evropském parlamentu jste zastával post místopředsedy. S tím se pojí jistě hodně práce a řada povinností. Budete tedy nyní v rámci hnutí Hlas politikem na plný úvazek, nebo si budete hledat i jiné angažmá?

Hnutí, které sice mělo podporu od sponzorů, kterých si mimochodem velmi vážím, se musí umět postavit na vlastní nohy a nespoléhat na to, že nás bude někdo permanentně financovat.

Musíme pracovat s tím, co máme, což jsou finanční prostředky, které získáme za volební výsledky, případně z vlastních zdrojů. Uvidíme, na co to bude stačit. Logicky musím ale mít jiný zdroj obživy. Politika mi bude brát hodně času, ale zároveň budu muset mít pracovní nebo podnikatelské aktivity.