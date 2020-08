Trutnovský soud obnoví řízení s disidentem Wonkou z počátku 80. let. Měl neoprávněně vniknout k tchyni

Okresní soud v Trutnově ve čtvrtek povolil obnovu řízení s disidentem Pavlem Wonkou, který se týkal údajného neoprávněného vniknutí do bytu tchyně. Trutnovský soud jej za to v roce 1981 odsoudil. O obnovu řízení usiluje Jiří Wonka, který se roky snaží očistit bratrovo jméno. Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení. Trutnov 9:48 13. 8. 2020 (Aktualizováno: 10:09 13. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhalení pamětní desky Pavlu Wonkovi na Krajském úřadu v Hradci Králové v roce 2003. Na snímku bratr Jiří Wonka | Foto: Ondřej LIttera / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsem spokojen, očekával jsem to, je to ale pozdě, trvá to už velmi dlouho,“ řekl Jiří Wonka. Podle předsedkyně senátu trutnovského soudu Veroniky Tomanové je pro obnovu řízení důvod, vyšla najevo nové skutečnost. Letos v lednu přitom okresní soud obnovu zamítl.

Proti rozsudku tehdy podali stížnost Jiří Wonka i státní zástupce. Krajský soud v Hradci Králové pak dospěl k závěru, že okresní soud dovodil nesprávný právní závěr, že obnova řízení ve věci není možná, a věc vrátil do Trutnova.

„S rozhodnutím soudu jsem spokojen, tímto rozhodnutím se dává průchod spravedlnosti, věc může nově spravedlivě posouzena. Další kroky budou ty, že soud bude muset rozhodnout o té původní obžalobě z roku 1981,“ řekl advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller.

V roce 1981 byl Pavel Wonka trutnovským soudem odsouzen k pětadvacetiprocentním srážkám z platu po dobu pěti měsíců za nezákonné vniknutí do bytu tchyně, ke kterému mělo dojít 26. května 1980. Hájil se tím, že v bytě byl hlášen, zatímco jeho tchyně několik let ne.

Soudní rehabilitace

Po letech právních bojů se Pavel Wonka domohl obnovy řízení, a tím se dostalo do fáze, kdy bylo zapotřebí znovu rozhodnout o podané obžalobě. Trutnovský soud pak v březnu 1988 kvůli neúčelnosti trestní stíhání zastavil, protože Wonka byl v roce 1987 odsouzen za závažnější čin, a to za pobuřování na 21 měsíců vězení a k ochrannému dohledu na tři roky. Jiřímu Wonkovi vadí, že trutnovský soud se v roce 1988 nezabýval vinou či nevinou v případu z roku 1980.

„A protože obžaloba nebyla tehdy věcně projednána, tak zůstala otevřená otázka, zda se Pavel Wonka 26. května 1980 dopustil trestného činu, či nikoli. Wonkův bratr Jiří proto požádal o nové projednání případu,“ řekl Müller.

Wonka 26. dubna 1988 za dosud nevyjasněných okolností v pouhých 35 letech v královéhradecké věznici zemřel. Soudy na začátku 90. let Wonku rehabilitovaly v souvislosti s rozsudkem z roku 1987, který byl podkladem pro usnesení z roku 1988.

Novou skutečností je podle letošního usnesení krajského i trutnovského soudu zrušení rozsudku Městského soudu v Praze z roku 1987, který Wonku poslal do vězení. To podle soudů zakládá podklad k obnově řízení.

Pavel Wonka byl před listopadem 1989 za své názory a činnost perzekvován a několikrát skončil ve vězení, odsouzen byl za smyšlené činy.

Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán.