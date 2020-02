Vnímám to tak, že někdo úmyslně přiváděl pozornost k BIS, říká místopředseda bezpečnostního výboru

Podle bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny neporušila Bezpečnostní informační služba v souvislosti se zakázkou na elektronické dálniční známky zákon. „Nepřipravovala ani plošné sledování lidí. Tato větev celé kauzy vznikla nadhodnocením režimu utajení zakázky,“ řekl místopředseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček za ODS ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:51 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Žáček | Foto: Luboš Vedral

BIS si nevyžádala zadání zakázky ve speciálním uzavřeném výběrovém řízení, shrnuje Žáček výsledky šetření, ke kterým dospěl bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny při svém čtvrtečním jednání. Proč tedy došlo ke zbytečně vysokému režimu utajení zadání zakázky? „Musel to být někdo, kdo celou zakázku zpracovával, ale jméno dnes nepadlo,“ odpovídá poslanec.

„Teď bude na policii, aby vyšetřila, jestli to byl záměr, nebo nějaká chyba,“ dodává a potvrzuje, že za podezřelým zadáním mohl být jak někdo z ministerstva dopravy, tak ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Sledování nebylo ve hře

V souvislosti s celou kauzou se objevily také spekulace, že BIS chtěla využívat například snímky přední části vozidel nebo propojit elektronický systém dálničních známek se systémem rozpoznávání obličejů. Sledování se podle Žáčka nemělo týkat osob ve voze, ale pouze čelní části vozidel.

Plošné využívání ke sledování vylučuje s tím, že data ze systému by podle jeho osobního názoru měla být využívána pouze v zákonně odůvodněných případech. Jako příklad uvádí například monitorování pohybu osob podezřelých z terorismu.

‚Měl informovat policii‘

Na BIS podezřelým způsobem ukázal i sám ministr Kremlík, když namísto policii nahlásil údajnou nabídku úplatku ve věci chystané zakázky šéfovi BIS Koudelkovi, a to navíc až s několikatýdenním odstupem.

„Je zvláštní, když se exministr ozve esemeskou šéfovi zpravodajské služby, aby za něj řešil to, co má sám vědět z titulu své funkce. To je úplně absurdní,“ konstatuje Pavel Žáček. „Vnímám to tak, že někdo úmyslně odváděl pozornost k BIS,“ dodává a nevylučuje, že mohlo jít i o snahu poškodit BIS zavlečením do celé kauzy.

„Bylo to na začátku tak zpackané, přestože v tom figurovaly i bezpečnostní zájmy státu, které musely být ze zákona drženy v režimu utajení. A najednou se za to schovává kdekdo a schovali za to pravděpodobně i tu navýšenou cenu celé zakázky a možná i další věci, o kterých možná dneska ještě úplně nevíme.“