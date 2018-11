Policie by měla ujistit, že nepodléhá tlaku, říká místopředseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček

Je naprosto legitimní, aby se kauzou Andreje Babiše a jeho syna zabýval sněmovní výbor pro bezpečnost. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to uvedl místopředseda výboru Pavel Žáček z ODS. Byla cesta Andreje Babiše mladšího na okupovaný Krym bezpečnostním rizikem? A jak by se k tomuto problému měli postavit zákonodárci? 20 minut radiožurnálu Praha 9:17 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Žáček | Foto: Luboš Vedral

Pavel Žáček v rozhovoru pro Radiožurnál připomíná, že především poslanci z hnutí ANO by měli chtít, aby se kauza řešila ve sněmovním výboru, aby tak zabránili tvrzením, že se vše děje pod tlakem, že se odsouvá konec vyšetřování nebo že Babišův syn byl držen mimo hranice České republiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s místopředsedou sněmovního výboru pro bezpečnost Pavlem Žáčkem (ODS) o kauze Andreje Babiše mladšího.

„Věta, že byl nucen být mimo republiku a vyhnout se vyšetřování, ta mi dodnes zvoní v uších. Ta věta se prostě ve veřejném prostoru objevila,“ upozorňuje.

Policie by podle něj měla ujistit, že nepodléhá tlaku a že se nikdo nesnaží, aby byla ukončena mimo volební období, nebo aby vše nesměřovalo k tomu, že se vymění policejní orgán, který to vyšetřuje.

‚Nebyl to řádný postup‘

„Máme v minulosti hodně případů, kdy rozhodování nebylo tak, jak by mělo být. Chápu, že potřebují klid na práci, my jim ho nezískáme tím, že necháme působit premiéra a jeho lidi v zákulisí,“ říká.

Policie si pozvala Babiše k výslechu v případu jeho syna. Vypovídat půjde příští týden Číst článek

A na otázku, zda cesta Andreje Babiše mladšího na Krym mohla být bezpečnostním rizikem, odpovídá kladně. „Proč tato destinace?“ pokládá řečnickou otázku.

„Asi to nebyl řádný, standardní postup. Když se ozve nějaký občan, že byl zavlečen, unesen, myslím si, že to bylo podceněno. Ostatně dnes to státní zastupitelství prošetřuje nebo to vyšetřuje GIBS,“ říká Žáček k cestě Babiše mladšího na Krym. „Tady je ale problém, který s tím úzce souvisí, to jest od února tlak premiéra Babiše na změnu některých policejních funkcionářů,“ dodává.