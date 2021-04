Byl výbuch ve Vrběticích útokem na zboží? ‚Totální nesmysl, jde o akt státního terorismu,‘ tvrdí Žáček

Vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády a vyřazení Rosatomu z tendru na stavbu Dukovan. To jsou kroky české vlády poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že do exploze ve Vrběticích byla zapojena ruská GRU. „Dva lidské životy za odjezd 18 Rusů nestály,“ okomentoval pro Radiožurnál reakci vlády místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS). Poté, co Rusko muselo opustit 20 českých diplomatů, by vláda měla jednat znovu. Rozhovor Praha 11:14 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený poslanec za ODS Pavel Žáček, který se do sněmovny dostal v Praze díky preferenčním hlasům | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Co vyplývá z informací, které jste na výboru dostal? Jednalo se o státní terorismus, nebo útok na bulharské zboží, jak to označil premiér Andrej Babiš?

Co říká premiér Babiš, je samozřejmě totální nesmysl. Prostě tady byla provedena evidentně akce se smrtelnými následky. I když měl ten stroj vybouchnout mimo území České republiky, tak to vybouchlo u nás. Byl to akt státního terorismu, takto to definičně najdete i v politologických učebnicích, čili si myslím, že se to zpochybnit nedá. Jsou to věci, které by se dělat neměly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Celý rozhovor s místopředsedou sněmovního bezpečnostního výboru Pavlem Žáčkem (ODS)

Znova opakuji – jsme stát, který byl relativně v přátelských vztazích s ruskou federací, byla doba hlubokého míru a oni sem pošlou dva své vojáky, příslušníky elitní speciální jednotky vojenské rozvědky a stane se toto.

Má to velké následky na okolí, na Vrbětice samotné a ještě na dva mrtvé české občany. Nejde to nazvat jinak než aktem, který je v rozporu s mezinárodním právem, s dobrými mravy a vztahem mezi státy ve 21. století.

Zprávu bezpečnostních složek vláda i přes příslib premiéra vláda nakonec neodtajnila. Souhlasíte s takovým postupem?

Rozumím tomu. Na jednu stranu je potřeba informovat veřejnost a ujistit ji, že vláda – a my jako poslanci jsme to udělali také – stojí za našimi bezpečnostními orgány a že nevěříme dezinformacím, které vypouští ruská strana.

11 dní, které předcházely odhalení ruských špionů: utajená schůzka, odvolání ministra, cesta pro Sputnik Číst článek

Ale je mi jasné – a je to i součást toho, co řekl nejvyšší státní zástupce (Pavel) Zeman, že to vyšetřování trvá, že to nelze všechno zveřejnit, protože to mohlo skončit. A přitom je otázkou, jestli ruská federace své dva pachatele vydá.

A také je mi jasné a cítím to, že jsme některé informace měli od našich partnerů. Navazuje to na smrtící operace, které byly provedeny ve Velké Británii a například v Bulharsku. A takové informace také nelze zveřejnit.

To nezbytné je ale nutné veřejnosti sdělit a říct, že vláda nebo alespoň někteří ministři vědí, co dělají, a v tomto mi postup pana premiéra jasný není a začíná to zpochybňovat.

‚Vytvořila se spirála‘

Vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády a vyřazení společnosti Rosatom z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Jsou to dostatečné kroky vlády vůči Rusku, když vezmeme v potaz i to, že Rusko vyhostilo o dva pracovníky naší ambasády více a dalo jim na to méně času?

Můžeme to tady vyvážit něčím, co zdánlivě vyvážitelné není. Spáchali nám tady obrovské škody a zabili tou tajnou operací dva české občany. Je adekvátní vypovězení 18 důstojníků ruských tajných služeb? Myslím, že není. Dva lidské životy za odjezd 18 Rusů prostě nestály.

Pak ještě reagujeme na to, jakým způsobem Rusové recipročně reagují a přestřelí to. A budeme muset reagovat znova, čili se vytvořila určitá spirála, která nějakému normalizování vztahů nepomůže.

To se nedá nic dělat, musíme to řešit zásadně, jinak se budeme muset obávat, že ten útok přijde v budoucnu zase.

Vyhoštění čeští diplomaté na letišti Šeremetěvo v Moskvě | Foto: Sergei Fadeichev | Zdroj: Reuters / TASS