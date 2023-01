Pavel se sešel s ministrem Lipavským. Diskutovali o zahraniční politice nebo formě spolupráce

Nově zvolený prezident Petr Pavel se v pondělí sešel s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Na schůzku upozornil Deník N. Ministerstvo zahraničí se zatím na dotaz ČTK k jednání blíže nevyjádřilo. Pavel s Lipavským mohli řešit například obsazení místa šéfa zahraničního odboru Hradu, což také nový prezident dříve avizoval. Praha 11:22 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel s Lipavským diskutovali o zahraniční politice a formě budoucí spolupráce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková serveru řekla, že Pavel s Lipavským diskutovali o zahraniční politice a formě budoucí spolupráce. Podle informací Deníku N probírali i to, kdo bude novým šéfem zahraničního odboru na Pražském hradě.

Odbor dosud řídil Rudolf Jindrák, který se nedávno stal českým velvyslancem v Bratislavě. Radiožurnálu v neděli Pavel řekl, že by měl mít nový šéf odboru za sebou diplomatickou dráhu a konkrétní měřitelné výsledky.

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel v nejbližší době absolvuje jednání s ústavními činiteli a předsedy politických stran. Ve středu se Pavel zřejmě sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS), šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

Co nejdříve se chce Pavel setkat také s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem, který je v pondělí na návštěvě Srbska. Požádat ho chce o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.