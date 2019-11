Bradáčová předala nejvyššímu žalobci vyjádření ke kauze Čapí hnízdo. Co v něm je, neuvedla

Pražské vrchní státní zastupitelství dokončilo své vyjádření k rozhodnutí, jímž žalobce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Úřad Lenky Bradáčové předložil své vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně. „My k tomu určitě nebudeme dávat žádné informace,“ uvedl ve středu mluvčí Nejvyššího státní zastupitelsví Petr Malý. Praha 17:02 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová (ilustrační foto) | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pražské vrchní státní zastupitelství po přezkoumání předložilo vyjádření k rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze o zastavení trestního stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně. Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová to uvedla ve středu v tiskové zprávě.

Obsah tohoto vyjádření zatím není známý. Bradáčová uvedla, že pražské vrchní státní zastupitelství bude o obsahu informovat až poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman veřejně vyhodnotí předmětné usnesení o zastavení trestního stíhání.

„My k tomu určitě nebudeme dávat žádné informace a obsah toho stanoviska bude známý až poté, co dospěje ke konečnému rozhodnutí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch stíhání aktérů kauzy Čapí hnízdo zastavil v polovině září po téměř čtyřech letech vyšetřování. Premiér Andrej Babiš, jeho rodina i někdejší spolupracovníci čelili obvinění z údajného dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina potvrdila, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

Nedostatek důkazů

Podle Šarocha ale kriminalisté nakonec neshromáždili dostatek důkazů, které by podvodné jednání prokazovaly. Proč státní zástupce stíhání stopl, jsme shrnuli ZDE.

Andrej Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Má na to tři měsíce, lhůta tedy vyprší 17. prosince.

Prezident Miloš Zeman už avizoval, že je připraven udělit všem aktérům kauzy abolici. Premiér reagoval, že by ji nepřijal.