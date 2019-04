Případ jako každý jiný. Nelze brát v úvahu, že jde o premiéra, říká nejvyšší státní zástupce Zeman

„Nejvyššího státního zástupce měnit nechci,“ ujišťuje Marie Benešová, která by se už příští týden měla stát novou ministryní spravedlnosti. Jaké kroky od ní můžeme očekávat? Dá se politickou cestou zasáhnout do práce žalobců? A je možné si u nás objednat trestní stíhání proti politickému soupeři? Přečtěte si celý záznam Dvaceti minut Radiožurnálu s Pavlem Zemanem. 20 minut radiožurnálu Praha 22:34 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když bych si chtěla v Česku objednat trestní stíhání, jde to?

To já nevím, to se ptáte špatně, poněvadž já to neumím. A podle mého názoru to nejde.

Ptám se proto, že do čela ministerstva spravedlnosti nastupuje příští týden Marie Benešová. Dáma, která působí pořád ještě jako poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro otázky justice. Pro prezidenta zpracovala analýzu, ve které, jak sama řekla, tvrdí, že si v Česku lze objednat trestní stíhání.

Problém analýzy je ten, že ji asi viděla pouze paní doktorka Benešová a pan prezident. Kdybych ji viděl, tak se vám k ní nějakým způsobem mohu vyjádřit, ale takhle se k ní těžko mohu vyjadřovat.

Já mohu pouze říci na základě nějakých obecných principů, které zde máme a které uplatňujeme v naší práci, že musíme zahájit trestní stíhání, jestliže se hodnověrným způsobem dozvíme o tom, že měl být spáchán trestný čin. Pak postupujeme tak, že prověřujeme všechny věci, které jsou potřeba prověřit, ale rozhodně se nepostupuje na žádnou objednávku.

A jaký máte dojem z toho, když víte, že paní Benešová, která půjde do čela rezortu, pod který státní zástupci také spadají, domnívá, že lze objednat trestní stíhání a tímto postojem konvenuje s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ten se podobnými slovy hájí v kauze Čapího hnízda.

Já jsem se proti podobným slovům už několikrát ohradil, když s tím přišli někteří politici. Skutečně to mohu kategoricky vyloučit. A ptáte-li se na můj postoj, tak jestliže se stane ministryní spravedlnosti, tak bezesporu budeme komunikovat. Možná se otevře i toto téma.

A co s tím budete dělat? Budete po paní Benešové analýzu žádat? Budete chtít důkazy toho, o čem hovořila?

V první řadě bych se s ní asi pobavil. Nemyslím, že to bude první bod, o kterém se budeme bavit, až nastoupí jako nová ministryně.

Mě by to na vašem místě možná i zajímalo…

Tak mě by zajímala ta analýza, kterou má. Ale spíše se budeme bavit obecně o otázkách státního zastupitelství, justice, předpokládám. Potom jako jeden z bodů se můžeme bavit i tady o tom.

Očekáváte, že jako jeden z bodů diskuse bude i vaše možné další setrvání na pozici nejvyššího státního zástupce? Ministryně spravedlnosti má totiž v kompetenci návrh na jeho odvolání.

Nikdy jsem se žádného ministra neptal, jestli dá návrh na mé odvolání, poněvadž to je věc daného ministra. Vycházím z toho, že vykonávám svoji práci nějakým způsobem.

Myslím si, že ji vykonávám dobře, že státní zastupitelství funguje. A přestože zákon nevyžaduje žádné důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce, tak by bylo asi rozumné to zdůvodnit. To znamená zdůvodnit to nějakou nekvalitní prací, takže by to potom bylo na diskusi.

Zásah do nestrannosti?

Máte nějaké signály, že by – ať už třeba premiér nebo právě paní Benešová – byla s vaší prací nespokojená? Mohlo se to probírat třeba na schůzkách, které se dotýkali justice na Pražském hradě. Prezident si svolává své expertní týmy.

Já jsem na těch schůzkách nebyl, na Pražském hradě jsem nebyl už několik let, s panem premiérem jsem také hodně měsíců nehovořil. To znamená, že já žádné výhrady ke své osobě nebo k práci státního zastupitelství nemám.

A předpokládám, že státní zastupitelství, orgán veřejné žaloby, je velice důležitý, poněvadž bez něj nedosáhnete spravedlnosti v jakékoliv zemi, nejenom u nás. Tak předpokládám, pokud by takové výhrady byly, tak by diskuse už proběhla.

Začátkem dubna psaly Lidové noviny, které patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, článek o výměnách ve vládě. Zmínily jako spekulaci výměnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za poradkyni prezidenta Miloše Zemana pro justici Marii Benešovou. Bylo to dva týdny před tím, než k výměně došlo. Ten článek končil další spekulací právě o vašem odvolání. Jaký význam takovým spekulacím, které se objevují v médiích, přikládáte?

Spíše přikládám význam potom komunikaci s příslušnou osobou ministra. Já ty věci řeším přímo, vycházím z toho, že jestli bude jmenována nová paní ministryně, tak si potom sedneme. A bude-li ona mít nějaké výhrady – nebo bude-li chtít podat návrh na mé odvolání, tak mi to bezesporu dopředu sdělí. A možná mi sdělí nějaké důvody.

Rozhodně bych ale nepředbíhal a není to o mé osobě jako takové. Je to o tom, že si musíme uvědomit, že nejvyšší státní zástupce je hlava soustavy. Ať jsem to já, ať je to kdokoliv jiný.

A musím říci, že pokud by došlo k tomu, že nejvyšší státní zástupce by byl odvolán v podstatě bezdůvodně nebo by to nebylo racionálně vysvětleno, tak si myslím, že se jedná o poměrně velký zásah do nezávislosti státního zastupitelství, do nestrannosti a do činnosti státního zastupitelství. V důsledku tedy do právního státu.

Zajímá mě, jestli v kontextu spekulací o možném odvolání už nedochází k tlaku na státní zastupitelství. Citovala bych bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO), která pro Radiožurnál uvedla: „Neřekla bych, že je nutnost ho měnit, ale zavedla bych pravidlo, respektive novelizovala bych zákon o státním zastupitelství tak, aby třeba dostal šanci někdo jiný.“ To míří k možnosti výměny státního zástupce...

Ne, řekl bych jinou věc. Od roku 2011 v podstatě diskutujeme o zákonu o státním zastupitelství v nějaké podobě. V roce 2011 až 2013 to byla poměrně komplexní – dá se říci nová – norma o státním zastupitelství, nový zákon. A padla pod stůl.

Pak se diskutovalo chvílemi o tom, co by se mělo upravit. Říká se, že by se mělo reagovat na různá doporučení mezinárodních hodnocení, která hovoří kromě jiného třeba o větším posílení nezávislosti státního zastupitelství. Hovoří o odvolávání vedoucích státních zástupců v kárném řízení a tak dále.

A jako součást této diskuse je zavedení funkčních období. Je to věc, kterou známe ze soudní soustavy. Já říkám rovnou – ano, zaveďme funkční období. Tam se asi budeme shodovat i s novou ministryní.

Zaveďme období, která jsou ale shodná jako v soustavě soudní, poněvadž jsme soustavy, které jsou si blízko. A zaveďme potom také určité přechodné ustanovení, které bude garantovat, že se nevymění všichni vedoucí státní zástupci například během dvou let. To si myslím, že by bylo špatně, období by se mělo rozprostřít do delšího časového období. Nejlépe aby přesáhlo mandát jedné vlády.

‚Neplánuji odchod‘

Z druhé strany – vy jste nejvyšším státním zástupcem více než osm let. Jak to mají politici udělat, aby vás mohli vyměnit, aniž by zaznívaly spekulace o tom, že to je nedemokratický krok, že to vyvolává nějaké pochybnosti?

Já nevím, to ať si lámou hlavu politici. Já se, budete možná překvapená, nezabývám otázkou, jak sám sebe odvolat. Pokud bych chtěl, tak rezignuji na funkci – až budu mít pocit, že nebudu schopen soustavě nic nového dát. Zatím si myslím, že mám spoustu nových nápadů, jak soustavu řídit, co s ní dělat, jak ji zlepšovat, jak ji zkvalitňovat.

Dobrovolně se odcházet rozhodně nechystáte?

Jestli myslíte dnes, tak ne.

Myslím v nejbližší době. Nečekám, že byste to oznámil tady.

Já vám neřeknu výhled. Do dvou, tří let nemůžu vylučovat vůbec nic. Ale nyní se nechystám, mám program, co ještě se soustavou státního zastupitelství dělat tak, abychom naši práci zkvalitňovali, poněvadž si myslím, že je už relativně rychlá. A abychom dokázali reagovat na nové trendy kriminality, jakým je cybercrime.

Říkáte, že nechcete odcházet, práci děláte dobře a máte spoustu podnětů do budoucna. Zní to, že politici, kdyby vás nyní chtěli odvolat, nemají cestu, kterou by to odůvodnili.

Nevím. Skutečně se mi těžko odpovídá na otázku, co měli dělat politici. Nejsem politik.

Budoucí ministryně spravedlnosti ještě mnoho neřekla o svých plánech, co chce ve funkci dělat, nicméně zmínila, že se chystá provést analýzu činnosti vrchních státních zastupitelství. Co od toho očekávat?

Tam si musíme říci jednu věc, jak k tomu bude chtít přistoupit. Poněvadž ministr v našem systému má relativně limitované možnosti, jak si vyžádat informace ze soustavy státního zastupitelství. To znamená, že může být podkladovým materiálem například zpráva o činnosti státního zastupitelství, kterou vydávám každoročně.

Ale nechci předbíhat, počkejme na to, až paní ministryně usedne do křesla. Bezesporu bude probíhat diskuse o tom, jaké jsou její vize, jaké jsou moje vize a jak se bude postupovat.

Ovlivňování kauzy

Ke změně na postu ministra spravedlnosti došlo pouhý den poté, co policisté uzavřeli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby premiéra Andreje Babiše, což vyvolalo spekulace, jestli to spolu nesouvisí, jestli to nemůže být cesta k ovlivnění případu. Představme si situaci, že by premiér skutečně chtěl ovlivnit vyšetřování a chtěl by ovlivnit rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha. Jaké k tomu má cesty skrze osobu nové ministryně spravedlnosti?

Dopouštěl bych se hrubých spekulací, ale soustava státního zastupitelství je nastavena tak, že jsou to na sobě relativně nezávislé úrovně. Když vezmu kauzu, která je na městském státním zastupitelství, nechť je to kauza Čapího hnízda, tak já mám v zákoně velice limitované možnosti, jak vůbec mít informace o kauze. Nemohu je mít a je to tak správně.

Je to věc dozorového státního zástupce, který má opět do značné míry velkou procesní nezávislost, ale s tím spojenou i velkou svoji odpovědnost. Každý z nás ji má a podléhá pouze vnitřnímu a vnějšímu dohledu – vnitřnímu dohledu svého nadřízeného a vnějšímu vrchního státního zastupitelství.

Jaké jsou cesty a možnosti?

Myslím, že je to velice složité. Ještě řeknu jednu věc a bude to znít možná zvláštně, ale s panem premiérem jsem se několikrát pracovně potkal. Ani na jedné ze schůzek neotevřel kauzu Čapího hnízda.

Já jsem se ale ptala v souvislosti s personální výměnou. Dokázal byste mi říci, jak ovlivnit kauzu Čapí hnízdo přes osobu ministryně spravedlnosti? Dokážete mi garantovat jako šéf státního zastupitelství, že není cesta, jak ovlivnit vyšetřování této kauzy?

Pokud jsem nejvyšším státním zástupcem, cesta není.

Žádná cesta typu, že by například ministryně spravedlnosti šla na krajské státní zastupitelství a začala se neformálně setkávat se státními zástupci a debatovat s nimi o případu. Dokážete to vyloučit? Neudělali by to státní zástupci?

Za prvé si myslím, že by to neudělala ministryně, poněvadž je bývalou dlouholetou státní zástupkyní, dokonce nejvyšší státní zástupkyní. Moc dobře ví, kde leží limity práce státního zástupce a ministra spravedlnosti. Již toto, myslím, mohu vyloučit.

Druhá věc – státní zástupci jsou vedeni k samostatnosti a nezávislosti. Mohu tedy vyloučit i to, že by se někdo tímto způsobem s kýmkoliv bavil. Ať je to ministr, ať je to kdokoliv jiný.

Obavy, že výměna na postu ministra povede k nějakému ovlivnění vyšetřování, jsou tedy liché?

Pokud soustava státního zastupitelství zůstane tímto způsobem intaktní, tak já to dokážu vyloučit.

Kdy máme očekávat rozhodnutí státního zástupce Šarocha o tom, jestli skutečně podá obžalobu v kauze Čapí hnízdo? Jaké tam jsou lhůty, jak dlouho rozhodnutí trvá?

Lhůta tam v podstatě není, je to otázka přímo na pana doktora Šarocha. Já už jsem říkal, že ze zákona se nemohu dozvědět o té kauze. Já skutečně nevím – a je to tak správně.

Jaká je obvyklá lhůta v podobném případě?

Pohybujeme se ve lhůtě, řekněme, dvou až čtyřech měsíců.

Ptám se proto, že vyšetřování se táhlo, policie několikrát žádala o prodloužení lhůty. Tak jestli nehrozí podobné časové prodlevy i v této fázi řízení.

Pan dozorový státní zástupce musí udělat prostě jedno rozhodnutí, které se očekává, aby kauzu nějakým způsobem procesně vyřešil. Buď musí podat obžalobu k soudu, nebo ji může vrátit policejnímu orgánu k dalšímu došetření, uzná-li, že tam chybí některé důkazy.

Uzná-li, že ta věc není na předložení soudu, tak může zastavit trestní stíhání buď jedné, nebo více osob, ale to jsou z mé strany jenom teoretická nastínění možností, které má. Takže nevím, jaké rozhodnutí udělá a bude to překvapení i pro mě.

Pokud ta věc bude obžalována, půjde k soudu. Pokud věc bude vrácena policejnímu orgánu k došetření, opět se po nějakém čase logicky objeví na státním zastupitelství. Pokud by byla zastavena, tak já – jakož nejvyšší státní zástupce – mám kasační oprávnění. Ve lhůtě tří měsíců tedy mohu rušit nezákonná rozhodnutí o zastavení či postoupení věci.

Premiér nebo občan

Poslankyně Válková i v minulosti zmiňovala to, že jako členka mandátového a imunitního výboru nahlédla do spisu kauzy Čapí hnízdo, když bylo rozhodováno o zbavení imunity premiéra. Říká, že na základě informací ze spisu má indicie k tomu, že trestní stíhání bude zastaveno. Je správné, když takové výroky zaznívají z úst politiků?

Já jsem tu možnost nahlédnout do spisu neměl, takže těžko mohu říci, jaké by byly indicie. Pokud bych takovou představu měl, stejně bych vám to nesděloval tady veřejně, poněvadž jsem vázán mlčenlivostí.

Přiznám, že nevím, za jakých okolností to paní poslankyně řekla. Já se snažím ctít vždycky to, že přípravné řízení trestní by mělo být co nejvíce neveřejné. Je k šetření práv osob zúčastněných na řízení, ať už jsou to obvinění, nebo poškození.

Premiér Andrej Babiš už řekl, že i když by byl obžalován v té kauze, tak neodstoupí, zůstane premiérem. Jaké to je pro státního zástupce obžalovat premiéra?

Podle mého názoru je to případ jako každý jiný, tak k tomu musíme přistupovat. Máme rovnost občanů před zákonem, tam nelze brát v úvahu, že je někdo premiérem.

O to mi to jde – jestli zůstane garance spravedlivého procesu, protože postavení premiéra je velmi výjimečné. Je to postavení, ve kterém běžný občan není. Ústava sice zaručuje rovný proces, stejná práva, ale je tomu tak i ve skutečnosti?

Já si myslím, že když se podíváme zpětně na tu dobu osmi let, co vedu státní zastupitelství, že již několikrát a opakovaně zastupitelství prokázalo, že princip rovnosti občanů před zákonem naprosto ctí.

Je úplně jedno, jestli je osoba podezřelá či obviněná, jestli je to nějaký dělník, lékař, politik, vrcholný politik nebo jestli je to majitel nějaké velké obchodní společnosti. Zákon to nerozděluje a stejným způsobem to nerozdělujeme my. Rovnost občana před zákonem naprosto ctíme.

Pokud dojde k soudnímu procesu, byl byste pro, aby byl co nejotevřenější, aby byl co nejvíce přístupný kamerám, mikrofonům – zkrátka médiím?

V prvé řadě je nutno říci, že každé hlavní líčení je veřejné, pokud z nějakého důvodu není vyloučena veřejnost. To je zásadní princip, který platí.

Ale ta otevřenost může být různá. Viděli jsme, že někde třeba kamery vpuštěny nejsou, někde jsou.

To je poté na rozhodnutí předsedy senátu, do toho já nebudu vůbec mluvit.