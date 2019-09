Hamáček: Pokud by se hlasovalo o odvolání Pavla Zemana, tak to bude poslední hlasování této vlády

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD se znovu postavil za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Pokud by se hlasovalo o jeho odvolání, znamenalo by to podle něj pád vlády. Hamáček to řekl ve středečním rozhovoru pro DVTV, ve kterém také komentoval aktuální dění v kauze Čapí hnízdo. Praha 19:24 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pokud by vláda hlasovala o odvolání Pavla Zemana, tak to bude poslední hlasování této vlády. A na tom trvám. Je to věc, která by znamenala konec vlády. Nevidím ale důvod, aby to někdo navrhoval. Paní ministryně spravedlnosti tyto spekulace popřela,“ prohlásil Jan Hamáček v rozhovoru pro DVTV.

Předseda ČSSD se podobně vyjádřil už v dubnu, kdy se objevily spekulace o možném tlaku na odchod Pavla Zemana poté, co odcházel tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za ANO. Na jeho místo nově nastupovala dlouholetá politička sociální demokracie Marie Benešová.

Hamáček k tomu tehdy uvedl, že prezident Miloš Zeman se sice s Benešovou roky zná, na ministerský post ji ale nenavrhl. „Pokud vím, tak to doporučení nepřišlo od pana prezidenta,“ uvedl s tím, že Benešovou doporučil někdo jiný. Odmítl ale říct kdo. „Nebylo by to kolegiální vůči panu premiérovi,“ dodal.

Kauza Čapí hnízdo

Ministr vnitra ve středečním rozhovoru kritizoval délku, s jakou se řeší kauza Čapí hnízdo, ve které je mezi šesticí obviněných premiér a šéf ANO Andrej Babiš spolu s dalšími členy své rodiny.

„Nevítám, že se to táhne. Jakkoli je ta kauza složitá, tak problém našeho soudnictví je, že se nám komplikované kauzy táhnou. Je ale dobrá zpráva, že se to nějak posunulo.“

Deník N v pondělí informoval, že státní zástupce Jaroslav Šaroch chce zastavit trestní stíhání všech obviněných v této dotační kauze. „Evidentně došlo k úniku informací ze státního zastupitelství,“ podotkl Hamáček.

Dodal také, že od státních zástupců už by mělo padnout konečné rozhodnutí. „Uvítal bych, aby to už skončilo. Abychom věděli, zda se trestný čin stal a že věc půjde k soudu, nebo zda se nestal, a pak ta věc může být zastavena. Ale potřebujeme definitivní rozhodnutí, které zatím nemáme,“ uvedl předseda ČSSD. „Nejhorší je vakuum, kdy všichni spekulují, co bude, ale rozhodnutí nepadlo,“ doplnil.

Hamáček zároveň v rozhovoru znovu odmítl jakékoli tlaky na policisty: „Policisté pod žádným tlakem nebyli, a dokud budu ministrem vnitra, tak nebudou.“ A podobně se vyjádřil i ke státnímu zastupitelství: „Co se týká státního zastupitelství. Věřím panu nejvyššímu státnímu zástupci (Pavlu Zemanovi), věřím jeho podřízeným a jsem přesvědčen, že si jsou schopni své podřízené ochránit.“

‚Babišův podraz‘

Hamáček také komentoval svůj vztah s premiérem Babišem, který se prý v poslední době změnil.

„Vždy jsem říkal, že mu věřím, protože mě nikdy nepodrazil. Teď ale poté, co se vrátil z dovolené, tak místo toho, aby mi zavolal, že změnil názor na Michala Šmardu, tak to řekl do médií. To jsem vnímal jako podraz,“ komentoval Hamáček dění kolem výměny v čele resortu kultury, kam sociální demokracie nominovala místopředsedu Michala Šmardu, kterého ale prezident Miloš Zeman nechtěl do funkce jmenovat. Ministrem se nakonec stal Lubomír Zaorálek z ČSSD.

„Důvěra už tedy není taková, jako byla. Nicméně jsme spolu ve vládě, a pokud máme dál tu káru táhnout, tak spolu musíme komunikovat,“ dodal ministr vnitra.

Hamáček zároveň komentoval Babišovu kritiku směrem k ČSSD, kdy premiér v rozhovoru pro Mf Dnes ohledně obsazení resortu kultury řekl, že sociální demokracie by z vlády nikdy neodešla.

„Kam by šli ti lidé z Lidového domu, co by dělali? Kdo by jim nosil ty tašky, papíry a podobně?“ prohlásil tehdy mimo jiné Babiš.

„Dokud nebylo jasno, tak byl ticho a tohle by si nedovolil. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že je ta situace vyřešená, tak dělá ramena. Ale to je Andrej Babiš, holt si na to člověk musí zvyknout“ poznamenal Hamáček.

„Bavíme se spolu normálně. Akorát když má před sebou mikrofon a kameru, tak volí tento slovník. A ten atmosféře v koalici nepřispívá,“ uzavřel.