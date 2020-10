Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se uchází o funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce být soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Přihlásil se do výběrového řízení. Na webu Nejvyššího státního zastupitelství to v pondělí uvedl mluvčí Petr Malý. Do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců.

