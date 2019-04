Pavel Zeman se odvolání po výměně ministrů nebojí. ‚Postrádalo by to demokratický prvek,‘ říká

Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana rezignace ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) překvapila. Počká, s čím přijde jeho nástupkyně Marie Benešová. Svého případného odvolání, před kterým varují někteří zástupci opozice, se Zeman nebojí. V současné době by podle něj postrádalo demokratický prvek. Zeman to řekl v České televizi. Praha 19:19 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kněžínek ve čtvrtek oznámil svou rezignaci ke 30. dubnu. Poradkyni prezidenta Miloše Zemana pro justici Benešovou jako jeho nástupkyni nominoval premiér Andrej Babiš (ANO). Hrad už potvrdil, že ji prezident jmenuje.

Část opozice pokládá Kněžínkův odchod za vynucený a výměnu dává do souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, v níž předseda vlády čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby. Bývalý ministr spravedlnosti a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že výměna by mohla vést k odvolání Pavla Zemana, a tím k ovládnutí justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu.

Pavel Zeman se o svou funkci nebojí. „Kdybych žil ve strachu o svoji pozici, tak to by bylo špatné,“ řekl České televizi. Myslí si, že státní zastupitelství nyní funguje velmi dobře a je v dobré kondici. „Přestože mě vláda může odvolat na návrh ministra takzvaně bez důvodu, tak si dokážu těžko představit, že by to v současné době snad udělali. To by postrádalo nějaký trošku demokratický prvek,“ doplnil.

Zeman míní, že státní zastupitelství se pod jeho vedením emancipovalo, že prokázalo, že všem měří stejným metrem. To podle něj zasáhlo i do určitých pater politiky. „Naprosto z lidského hlediska se nedivím, že mohu někomu vadit,“ podotkl.

Kněžínkovo rozhodnutí odejít Zemana překvapilo, je to podle něj „celkem škoda“. Kněžínka považuje za korektního a slušného ministra, který se snažil o dobré vztahy s justicí, řekl televizi. Priority Benešové ve funkci nezná. „Uvidíme, s čím přijde,“ dodal.

Pavel Zeman je nejvyšším státním zástupcem od počátku roku 2011. Ve funkci mimo jiné navrhl odvolání vrchního státního zástupce v Praze Vlastimila Rampuly, o kterém se v médiích opakovaně hovořilo v souvislosti s údajným „zametáním“ některých politicky citlivých kauz. Jako Rampulovu nástupkyni navrhl nynější pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.