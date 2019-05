Stejně jako soudci. Nejvyšší státní zástupce Zeman by souhlasil se sjednocením délky funkčního období

Bude-li zavedeno funkční období pro vedoucí státní zástupce, mělo by být stejně dlouhé jako zákonné funkční období pro předsedy soudů. To činí deset let u nejvyšších soudů a sedm let u zbytku soudní soustavy. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman to řekl ve čtvrtečním pořadu České televize Interview ČT24. O zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce začala uvažovat ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO. Praha 21:31 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím si, že ten systém by měl být souladný,“ řekl v Interview ČT24 nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Mají-li být funkční období, s čímž souhlasím, protože jsou u soudů, tak dejme těch deset a sedm let,“ dodal.

Zpráva Benešové o stíhání na objednávku existuje. Hrad ji zveřejnit nechce, i když má souhlas ministryně Číst článek

Další zatím otevřenou otázkou je podle něj stanovení přechodných období, tedy jak dlouho by zůstali ve funkci současní vedoucí státní zástupci - nejvyšší, dva vrchní, krajští a okresní.

„Opět bych se přidržel zákona o soudech a soudcích, který to vymezoval tak, že to bylo rozděleno do poměrně dlouhého časového úseku,“ prohlásil Pavel Zeman.

Novely zákona o státním zastupitelství, který má v programovém prohlášení menšinová vláda ANO a ČSSD, se bude týkat rozhovor Benešové se Zemanem na plánované schůzce 30. května, řekla Benešová Deníku.

Třístupňová soustava soudů?

Marie Benešová, která v ministerském křesle vystřídala Jana Kněžínka za ANO, také oznámila, že chce připravit podklady pro možné zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně.

„Máme čtyři stupně justice, čtyři úrovně, což je reziduum federace a nedává to úplně velký smysl,“ řekl na to ve čtvrtek v České televizi nejvyšší státní zástupce. Přikláněl by se ke třístupňové soustavě složené ze soudů prvního stupně, tedy nalézacích soudů, druhého stupně - odvolacích soudů a soudu kasačního.

Část opozice chce, aby nešlo bezdůvodně odvolat nejvyššího státního zástupce. Benešová souhlasí Číst článek

Otázka, jak toho dosáhnout, zda zrušením vrchních soudů, sloučením okresních nebo jinak, považuje za debatu v rámci justice i ostatních právnických profesí i lidí vně justice.

Podotkl, že během zhruba pěti let čeká státní zastupitelství vlna odchodů do důchodů státních zástupců.

„Musíme je někým nahradit, někým kvalifikovaným, což je otázka výchovy právních čekatelů,“ poznamenal Pavel Zeman.

Uvedl také, že Česko má málo státních zástupců, kteří se zabývají hospodářskou trestnou činností. „Musíme se zamyslet nad tím, jak lidi motivovat k tomu, abychom měli více státních zástupců specializovaných na hospodářskou trestnou činnost,“ řekl.

Demonstrace proti Benešové

Výměna ministra spravedlnosti vyvolala u veřejnosti obavy z ohrožení nezávislosti justice. Proti Benešové několik týdnů demonstrují lidé s požadavkem její demise a záruk, že nenastanou změny na vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství, než se premiér a šéf ANO Andrej Babiš očistí v případu Čapí hnízdo.

Výměna ministra spravedlnosti totiž spadá do doby, kdy policie podala návrh na obžalobu premiéra v kauze údajného dotačního podvodu Čapí hnízdo.