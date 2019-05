‚Mohu to vyloučit.‘ Nejvyšší státní zástupce odmítl tvrzení Benešové, že si lze objednat trestní stíhání

„Doposud jsem neviděl žádný dokument, ať už se nazývá analýzou, posudkem či oponentní zprávou, na základě kterého bych mohl věcně argumentovat a podat věcnou odpověď,“ řekl Zeman.

„V obecné rovině však mohu sdělit, že Česká republika je právním státem, kde orgány činné v trestním řízení dodržují zákony, a dojde-li, čistě ojediněle, k nějakému excesivnímu jednání, pak na to orgány činné v trestním řízení reagují, jak již v minulosti osvědčily v případech trestního stíhání i odsouzení lidí z vlastních řad,“ prohlásil dál nejvyšší státní zástupce.

„Z tohoto pohledu tedy mohu zásadně vyloučit, že lze v České republice beztrestně objednat trestní stíhání,“ dodal.

Dvě kauzy

Nová ministryně Marie Benešová došla k závěru v oponentní zprávě, kterou - ještě jako poradkyně - vypracovala pro prezidenta Miloše Zemana. Dokument ale odmítla zveřejnit.

Během čtvrtečních interpelací ve sněmovně popsala, co má být jeho obsahem. „Já jsem tam popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se týče státních zástupců. Popsala jsem tam třemi větami dvě kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů,“ řekla ministryně.

První z nich byla podle Benešové kauza Bereta, která se týká vynášení informací z trestních řízení.

„Bylo skutečně vytvořeno usnesení o zahájení trestního stíhání na advokáta v kauze Škoda Transportation versus České dráhy. To trestní oznámení směřovalo na jeho (advokátův) postih pro podvod. Šlo o to, že - tady už se v podstatě podmíněné tresty nemohou dávat, tam už by hrozil trest nepodmíněný - a to bylo smyšlené usnesení o zahájení (trestního stíhání), které bylo jedním policistou dáno do systému policie, a státní zástupkyně to akceptovala,“ uvedla Benešová.

„Jak asi budeme nazývat takovéto jednání, než objednávkové trestní stíhání?“ dotázala se.

Druhou kauzou byl podle Benešové případ údajného tunelování papírenské společnosti Neograph, ve kterém čelil obžalobě bývalý obchodní ředitel firmy Vladimír Sitta mladší. Vrchní soud v Praze ho osvobodil. „Popisuje to i ten soudce, že se jednalo o takovýto neblahý jev. A to je celá analýza,“ dodala ministryně spravedlnosti.

Ta se stala šéfkou resortu krátce poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v dotační kauze Čapí hnízdo.

Babiš obvinění odmítá. Případ je podle něj zpolitizovaný. V minulosti tvrdil, že v Česku je možné si objednat trestní stíhání. Podobně se loni vyjádřil taky prezident Miloš Zeman, podle kterého k tomu stačí mít dostatek peněz.