Šéf žalobců Zeman k reformě protimafiánské centrály: Nejdřív se to musí projednat s policisty

Po třech letech by se opět mohla rozdělit Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Konkrétně by se nově měla vydělit sekce kyberkriminality a boje proti terorismu.

S touto možností pracuje pracovní skupina policejního prezidenta Jana Švejdara s názvem Reforma. V úterý na to upozornil Deník N.

Členem poradního orgánu je také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten pro iROZHLAS.cz řekl, že novinku podobně jako vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová podporuje.

Členem poradního orgánu je také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten pro iROZHLAS.cz řekl, že novinku podobně jako vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová podporuje.

Zeman se však obává, aby nedošlo k odlivu kvalitních policistů. „Nemělo by to pro ně být nic překvapivého ani náhlého," uvedl. Informace o chystaných změnách si vyžádá také šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Ivo Ištvan.

Souhlasíte s tím, že by se Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) měla opět rozdělit? Podle Deníku N by se měl vyčlenit odbor kyberkriminality a boje proti terorismu.

Pracovní skupina Reforma zasedá od začátku tohoto roku a toto je pouze jeden z dílčích výsledků. Trochu se zdráhám to vůbec komentovat, poněvadž to není finální výstup. Je to mezitímní informace.

Co si o tom myslíte?

Dokážu si to představit. Nemyslím si ale, že nastal čas se o tom bavit. Tato debata by měla probíhat dále ve skupině Reforma, a ne na veřejnosti. Beru to skutečně jako dílčí krok. Nemyslím si ale, že je to koncepčně úplně hotové.

Vy jste se tedy v rámci pracovní skupiny ještě nedobrali k nějakým finálním závěrům?

Závěr ve skupině Reforma ještě není hotový.

Na začátek prosince se k tomu ale chystá na Policejním prezidiu tisková konference. Podle vás by se tedy v jednání mělo pokračovat?

Já jsem ještě finální stanovisko neviděl.

Představa reformy

Máte finální stanovisko dostat?

Určitě. Na tom jsme domluveni. To ale není nic proti ničemu, neberte to jako kritiku. Spíš to beru tak, že se teď zveřejnila nějaká informace, ale domnívám se, že celá koncepce ještě není hotová. V zásadě ale lze s tímto krokem souhlasit. Já bych spíš byl rád, aby se představila celá myšlenka toho, jak má policie do budoucna vypadat.

A ta ideální představa je podle vás jaká?

Domnívám se, že je nutné to prodiskutovat nejdříve v rámci pracovní skupiny. Pak by to mělo být prodiskutováno s policisty a útvary, kterých se to bude týkat. A teprve potom by to mělo být zveřejněno.

Tudíž určitou představu ale máte?

Představa tam v rámci skupiny Reforma je. Dokonce se domnívám, že na ní je nějaká trochu shoda. Ale myslím, že je předčasné se o tom teď bavit. Rozhodně se necítím oprávněn k tomu, abych to zveřejňoval.

Reakce Bradáčové a Ištvana S rozdělením protimafiánské centrály souhlasí také vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová . „Co se týče vyčlenění specializace pro kyberkriminalitu a terorismus z NCOZ do samostatné policejní součásti, tento krok státní zastupitelství podporuje,“ řekla. Na aktuální dotazy serveru iROZHLAS.cz ale reagovala zdrženlivě. „Případné další komentáře k věci nad rámec řečeného poskytnu poté, kdy policejní prezident oznámí své rozhodnutí o doporučeních mu pracovní skupinou předložených,“ napsala v sms zprávě.

. „Co se týče vyčlenění specializace pro kyberkriminalitu a terorismus z NCOZ do samostatné policejní součásti, tento krok státní zastupitelství podporuje,“ řekla. Na aktuální dotazy serveru iROZHLAS.cz ale reagovala zdrženlivě. „Případné další komentáře k věci nad rámec řečeného poskytnu poté, kdy policejní prezident oznámí své rozhodnutí o doporučeních mu pracovní skupinou předložených,“ napsala v sms zprávě. Sám olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan není členem dané pracovní skupiny. Pro server iROZHLAS.cz řekl, že si o chystané reformě policejního sboru vyžádá informace. „Zaznamenal jsem v médiích, že se to chýlí ke konci. Hodlám se proto v nejbližších dnech spojit se zástupci státních zastupitelství, kteří v té komisi jsou, aby mi poskytli informace, o čem to tedy bude,“ řekl.

S paní Bradáčovou jste byli na vaši žádost přizváni až posléze, nebo se s místy pro státní zástupce počítalo od začátku?

Pan policejní prezident mi včas řekl, že se něco takového chystá a že by časem ode mě chtěl – poté, až si sami rozeberou svoji policejní situaci – abych nominoval zástupce za státní zastupitelství. V tom není nic kontroverzního. To bylo předpokládáno od začátku.

Centrální analytika

Na stole byla původně také možnost zrušit expozitury NCOZ, které by přešly pod krajská policejní ředitelství. Je to stále aktuální?

Tady jsem v celku jasně vyjádřil svůj názor, že stojím za tím, aby expozitury zůstaly zachovány.

Byl váš názor akceptován?

Domnívám se, že to tímto směrem jde. Že se expozitury rušit nebudou.

Můžete vysvětlit, v čem vidíte riziko?

Můj názor je dlouhodobě takový, že by policie měla mít v jednotlivých krajích natažené své organizační články, které kromě sbírání důkazů a vyšetřování sbírají z regionů zejména informace. Proto si myslím, že je důležité mít obě dvě struktury, jednak krajská ředitelství, ale i tyto články v rámci celorepublikových útvarů. Považuji to za poměrně dost důležité i pro potírání kriminality a zachování bezpečnosti v této zemi.

Server iDnes.cz také přišel s tím, že měla vzniknout také takzvaná centrální analytika, kam by se sbíhaly informace od jednotlivých policejních útvarů. Není to rizikové pro únik informací z živých kauz?

Tohle si zrovna myslím, že se ještě v rámci reformy bude řešit. Domnívám se, že bude nutné to udržet tak, aby analytika na konkrétních věcech byla ponechána konkrétním útvarům a aby o patro výš šly už jen zobecněné údaje. Tedy údaje, ze kterých by nebylo poznat, jaké kauzy se to týká.

Aby nehrozil únik informací?

Přesně tak.

K čemu to bude dobré?

Pokud informace budou zobecněné, mohou sloužit nejenom pro statistiku, ale také metodiku. Musíte reagovat na nové trestné činnosti. Musí to být ale hodně zobecněná forma.

Konec Šlachty

Protimafiánská centrála vznikla před třemi lety. Vy jste tehdy s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou proti tomu poměrně ostře vystupovali. Neohrozí další změny stabilitu policie?

To je ten důvod, proč jsem velice opatrný ve vyjadřování. Skutečně si myslím, že by se v rámci policie měly probrat případné možnosti reformy. Ten útvar je příliš velký (pod NCOZ spadá zhruba tisíc policistů – pozn. red.). Mělo by se to probrat ale nejdřív v rámci policie a pak by se měla získat v rámci diskuse s jednotlivými útvary určitá akceptace toho plánu, který by se potom začal aplikovat.

Nemyslím si, že je vhodné o tom mluvit nejdříve do médií, jak to děláme teď, a pak to teprve sdělovat policistům, kteří slouží v těch daných útvarech. Ať už bude jakákoli změna organizační struktury, tak to bude o tom, aby to neznamenalo, že ti zkušení a dobří policisté se seberou a řeknou, že mají reforem plné zuby a půjdou pryč.

Takže se chcete vyvarovat toho, aby se neopakovalo to, co se stalo před třemi lety s tehdejším šéfem protimafiánském útvaru Robertem Šlachtou?

Ano. Domnívám se totiž, že by ti jednotliví sloužící policisté měli mít jistotu dalšího vývoje a mělo být zřejmé, kam se to bude vyvíjet. Na základě toho si pak mohou říct, jestli tam chtějí dále sloužit, nebo ne. Nemělo by to pro ně být nic překvapivého a ani náhlého.

Tudíž se snažíte udělat vše pro to, aby stabilita policie nebyla ohrožena jako před třemi lety?

Přesně tak.