Zeman: Nejvyšší státní zástupce by měl odcházet, kdy uzná za vhodné. Úřad jsem bránil před tlaky

Svůj post jsem nechtěl zobchodovat, nejvyšší státní zástupce by měl mít možnost odejít, jakmile to uzná za vhodné. V rozhovoru pro týdeník Respekt to uvedl odstupující šéf úřadu Pavel Zeman, který v médiích promluvil poprvé od své rezignace, kterou oznámil v pátek 14. května. Zeman odchod odůvodnil tlakem ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Ve funkci skončí k 30. červnu. Brno 14:20 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Zeman chce i nadále působit na státním zastupitelství | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to otázka toho, jak se k tomu kdo staví, jak to kdo cítí. Navíc je vždy těžké posuzovat jednání někoho, když v té pozici nejste,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro Respekt k vyjádření pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která vyjádřila zklamání, že někdejší nejvyšší státní zástupce šéfce resortu spravedlnosti ustoupil. Zeman přitom za jeden z hlavních cílů ve své funkci označil ochranu svých podřízených před „politickými lijáky“.

Nejvyšší státní zástupce Zeman končí. ‚Pociťuji tlak ze strany ministryně spravedlnosti,‘ řekl Číst článek

„Za těch deset a půl let ve funkci jsem odrážel řadu tlaků. Ale jejich frekvence byla nyní čím dál častější a já jsem chtěl odejít z vlastního rozhodnutí - ne se stát jakýmsi rukojmím vlády, která o mě může rozhodnout, jak se jí zlíbí,“ popsal týdeníku Zeman důvody svého odstoupení. Doplnil také, že tímto krokem chtěl nastavit kulturu, aby nejvyšší státní zástupce odcházel, když to sám uzná za vhodné.

„Před tím jsem vybojoval řadu bitev, snažil jsem se vždy ukazovat, že nezávislost je nadevše. A jestli jsem měl zůstat až do úplně posledního výstřelu? Prostě berte to tak, že jsem to cítil jinak,“ řekl. K údajné nabídce ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) na post velvyslance při OSN v New Yorku pak uvedl, že nechtěl svůj post „zobchodovat“.

Vztah s ministryní

Jak na něj Benešová tlačila, či jestli mu případně vyhrožovala, už Zeman nechtěl komentovat. Uvedl, že od svého nástupu ale měl pocit, že ministryně měla „nepochybně jinou představu, jak soustavu řídit“. Nespokojená byla podle něj i se jmenováním Lenky Bradáčové do čela Vrchního státního zastupitelství v Praze.

S reportérem o odchodu Pavla Zemana. Za konfliktem s ministryní Benešovou mohly být i jiné důvody Číst článek

„Veřejnost si může udělat obrázek podle veřejných vystoupení ministryně. Nejde jen o hrozby kárných žalob na mě, ale také o opakovanou a neopodstatněnou kritiku práce státního zastupitelství, která byla velmi nefér,“ míní.

Šéfka resortu spravedlnosti nejvyššího státního zástupce kritizovala za to, že se angažoval v restitučních kauzách ve prospěch svého známého, a později i za jeho vystoupení v souvislosti s vyšetřováním výbuchu muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014. Zatímco v prvním případě Zeman přiznává, že se angažovat neměl, ačkoli se snažil jen obě strany sporu dovést k dialogu, v kauze Vrbětic zopakoval, že promluvil v rámci svých pravomocí.

„Premiér mě pozval na vládu a požádal mě, zda bych mohl nějakým způsobem shrnout trestněprávní aspekty případu. Od krajského a dozorového státního zástupce jsem měl připravenou základní informaci, vše bylo z jejich strany schváleno, abych nepřekročil pravomoci. V mantinelech toho jsem pak promluvil,“ řekl Zeman.

Od července se chce zařadit jako řadový státní zástupce na jeden obor. O budoucím působení mimo státní zastupitelství zatím jasno nemá.