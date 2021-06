Šéf žalobců Zeman: Můj nástupce by měl být nejlépe zevnitř soustavy. Kostlivce ve skříni nemám

Nejvyššímu státnímu zástupci zbývá do již oznámeného odchodu z funkce tři týdny a jeden den. Kdo ho nahradí, však zatím veřejnost neví - a neví to ani on sám. „Preferuji člověka zevnitř soustavy státního zastupitelství. I podle vyjádření paní ministryně (Marie Benešové) mám pocit, že v tomto jsme zajedno,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:29 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odejde z funkce k 1. červenci, jeho nástupce zatím není znám | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tušíte, kdy a kdo po vás nastoupí do funkce nejvyššího státního zástupce?

To skutečně netuším. Vím, že běhá spousta jmen, ale nevím, ke kterému kandidátovi se ministryně spravedlnosti přikloní a koho nakonec jmenuje vláda. Beru to tak, že je to dělená působnost paní ministryně a vlády. Já do toho nemám, co mluvit. Pokud by stál někdo o můj názor, tak ho řeknu. Ale mohu k tomu říct asi jen tolik, že bych byl velice rád, aby byla zachována kontinuita v tom, co jsem dělal, a aby veřejná žalobě měla i nadále důvěru veřejnosti a kráčela kupředu. Z toho hlediska bych byl také rád, aby byla kontinuita zachována v tom, že by to byl někdo zevnitř soustavy.

Chápu tedy správně, že ministryně o váš názor zatím nestála?

Zatím jsme se o na toto téma nebavili.

Někoho jiného z vlády váš názor zajímal?

Domnívám se, že ne. Nevím o tom.

To by se asi zeptal.

Ano, přesně (smích).

A z opozičních politiků?

Ne, nebavil jsem se s nikým.

Očekáváte, že nový nejvyšší státní zástupce bude jmenován k 1. červenci poté, co skončíte?

Bylo by to velice dobře, aby byl jmenován k 1. červenci a mohl vykonávat dál působnost nejvyššího státního zástupce. Myslím si, že z mé strany bylo férové, že jsem dal rezignaci šest neděl dopředu. Vláda má šest týdnů, aby rozhodla o mém zástupci a jmenovala někoho nového.

Na druhé straně, čekají nás na podzim volby. Nebylo by rozumnější nechat jmenování až po volbách?

Nedomnívám se. Myslím si, že je to tak významná pozice, že by měla být obsazená. Koneckonců, jestli se bude chtít někdo domlouvat, tak se může domlouvat třeba i v rámci všech parlamentních stran, pokud je k tomu vůle. Na druhou stranu, když se takto bavíme, myslím si, že by bylo ideální, aby člověk, který bude po mě, byl stejně apolitický, jako jsem byl já. A v tom případě jsou to jednoduché volby.

To znamená, někdo, kdo teď pracuje v Nejvyšším státním zastupitelství?

Ne na Nejvyšším státním zastupitelství, ale obecně v soustavě státního zastupitelství, kdo je třeba respektovanou osobností.

Nová tvář

Lidové noviny minulý týden přinesly spekulaci, že proti jmenování vašeho prvního náměstka, o kterém se hodně spekuluje, pana Igora Stříže, je okolí prezidenta Miloše Zemana. To preferuje jiné kandidáty mimo státní zastupitelství. Máte takové informace také?

Vůbec nevím. Berte to tak, že já se po Praze pohybuji minimálně a Praha je známá tím, že po ní běhá spousta informací. V kuloárech do Brna se často nedostanou. S tímto okruhem lidí nekomunikuji.

Ptám se i proto, že by tam měl přijít někdo mimo soustavu státního zastupitelství, tak byste to musel vědět, protože byste takového kandidáta musel navrhnout, aby se stal státním zástupcem a až poté by mohl být nejvyšším státním zástupcem. Chtěl po vás někdo odpověď na to, jestli byste nějakou konkrétní osobu navrhl?

Ne.

Byl byste ochoten?

Jak jsem říkal, preferuji člověka zevnitř soustavy státního zastupitelství. I podle vyjádření paní ministryně mám pocit, že v tomto jsme zajedno a tuto otázku ani nemusíme řešit.

Pokud by to ale hypoteticky přišlo, tak byste nevyhověl, protože preferujete někoho ze soustavy?

Říká se, nikdy neříkej nikdy, pokud by přišel někdo s tak skvělým jménem, že bych o tom přemýšlel. Ale v tuto chvíli jsem rozhodnutý, že ne.

Pokud by do 1. července nebyl jmenován váš nástupce, tak pravomoc navrhovat nové státní zástupce by přešla na pana Stříže?

Berme to tak, že jsme doposud nezažili situaci, že by nejvyšší státní zástupce chyběl ve funkci. Je to pole dosud neorané. Jak by to vypadalo, je skutečně otázka na jednu stranu teoretická, a na druhou stranu by se velice rychle zhmotnila do praxe a viděli bychom, jak by to vypadalo. Teď na to nedokážu jednoznačně odpovědět, sám si tu situaci studuji.

Kdo by to případně rozhodl?

První náměstek zastupuje nejvyššího státního zástupce, ale je otázka, jestli ve všech kompetencích, pokud nejvyšší státní zástupce chybí. Jednoznačnou odpověď vám neřeknu, sám si materii studuji, ale věřím, že to nebude třeba uplatňovat, poněvadž se vláda zachová státotvorně a mého nástupce jmenuje.

Služba státu

Svou rezignaci jste podal v polovině května. Nezalitoval jste toho od té doby?

Ne. Musím říct, že osobně se mi ulevilo.

Byl jste určitým symbolem, před dvěma lety se na podporu vašeho setrvání scházely na demonstracích statisíce lidí. Není to i vůči nim trochu podraz, že tři měsíce před volbami sám funkci složíte?

Myslím si, že to podraz není. Je to mé rozhodnutí, učinil jsem ho po zdravé úvaze. Ve funkci jsem deset a půl roku, za tu dobu se leccos podařilo. A budu rád, když někdo v tom díle přibližně stejným způsobem bude pokračovat.

Vyčítají vám to kolegové?

Jsou různé přístupy. Popravdě řečeno, slyšel jsem mediálně, že tlakům se nemá ustupovat, potkal jsem kolegy, kteří toho litují a říkají, že je to škoda. Chodí mi spoustu zpráv a kolegové mi říkají, že oceňují, že jsem to vydržel tak dlouho a děkují, jak jsem soustavu reprezentoval. Není to jednoznačný hlas, ale pro mě převažují ty, které oceňují práci, kterou jsem dělal.

Nemůže to být špatný signál pro ostatní kolegy, že jste tlaku, kterým zdůvodňujete svůj odchod, nakonec podlehl?

Je to trochu posunuté. Říká se, že jsem podlehl tlaku atd. Zdůvodňoval jsem to jinak, je to sémanticky posunuté. Pravda je, že hodně času mi braly, a to berte jako můj osobní problém, právě ty šarvátky. Soustředění se na jiné věci než na svou práci, na tu hlavní činnost. Za této situace jsem považoval za férové říct, že práci nevěnuji maximum...

Promiňte, ale to je logický důsledek tlaku. Pokud tlak, abyste ve funkci skončil, existoval, tak byl úspěšný.

Berte to tak, že jsem si to vyhodnotil tímto způsobem. Nikdo z ostatních lidí v této pozici neseděl. Celou éru jsem bral tak, že jsem státu a státnímu zastupitelství sloužil. Nebral jsem to jako léno, které nikdy neopustím. S židlí jsem srostlý nebyl a od začátku jsem říkal, že nemám problém sám od sebe skončit. Bylo by iluzorní si myslet, že bych to v mém věku dotáhl do důchodu. Ani bych nechtěl. Deset a půl roku je poměrně dlouhá a úctyhodná doba, obzvláště ve srovnání s mými předchůdci.

Takto jsem si to vyhodnotil a službu teď předávám někomu jinému. Doufám, že ten, kdo přijde, bude jmenován k 1. červenci a doufám, že to bude pojímat stejně jako já - tedy službu tomuto státu. Ostatně jako u každé veřejné funkce a to bychom si měli uvědomit.

Tlak jste nechtěl specifikovat. V rozhovoru pro týdeník Respekt jste na otázku, jestli vám ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) na osobních schůzkách někdy vyhrožovala, odpověděl: „Já to skutečně nechci konkretizovat.“ Takhle slova působí, jako by to byla pravda.

Slova mohou působit různým způsobem, jak si to každý přebere, ale skutečně to nebudu konkretizovat.

Pokud tedy paní ministryně nevyhrožovala, nebylo by správnější to jasně říct, aby nebyly pochybnosti?

Já zároveň říkám, že osobní rozhovory na čtyři oči nezveřejňuji a nebudu to dělat ani teď.

Zeptám se trochu jinak. Byl někdy obsah vašich schůzek, aniž byste ho zveřejňoval takový, že jste zvažoval, jestli paní ministryně nenaplnila znaky trestného činu?

To zacházíme hodně daleko. Přidržím se toho, že obsahy schůzek nebudu zveřejňovat.

Kariérní nabídky

Stále platí, že chcete po 1. červenci zůstat na Nejvyšším státním zastupitelství jako řadový státní zástupce?

Ano, určitě.

Máte to už domluvené?

Nemám to domluvené, to je faktický stav, se kterým nikdo moc neudělá. Vzdal jsem se funkce nejvyššího státního zástupce, ale jmenovací dekret na státního zástupce mi zůstává.

Dostal jste jiné nabídky? Uvažujete o dalších?

Pochopitelně, že se občas někdo zeptá, co hodlám dělat a že by případně měl zájem. V této chvíli se potřebuji trochu zklidnit, dát se zpátky do klasické právničiny a začít pracovat a organizovat si život i trochu jinak, i ten osobní. Celé to období bylo o službě, snažil jsem se dělat maximum, což se podepsalo na volném čase a osobním prostoru. Chtěl bych se dát zpátky do módu, který má každý normální člověk.

Na druhé straně, je zdravé být řadovým zaměstnancem tam, kde jste přes deset let šéfoval? Nemáte nějakou lhůtu pro odchod?

Rozhodně to zdravé není. Bude záviset na tom, kdo přijde po mě. Nejsem člověk, který by svému nástupci mluvil do práce. Ostatně, když jsem odcházel z Eurojustu, tak se moje mluvení do práce mému následovníkovi vyčerpalo tím, že jsem ho navrhnul na jmenování, pan ministr ho jmenoval a pak jsem mu řekl, že pokud bude něco potřebovat, ať se ozve. Byl velice překvapen, že jsem ho skutečně sám od sebe nekontaktoval, ledaže bylo potřeba řešit něco v profesních záležitostech.

A abych vám neutekl z otázky: Ano, myslím si, že to není úplně zdravé, aby bývalý šéf v působil v instituci, kde šéfoval. Zároveň by to znamenalo odejít z veřejné služby a jít do soukromých služeb. A popravdě řečeno, nemyslím si, že je správné, abych to udělal.

Budoucnost kauzy Čapí hnízdo

Ve své funkci skončíte přesně měsíc poté, kdy policie předala státnímu zastupitelství kauzu Čapí hnízdo a to s návrhem obžalovat z dotačního podvodu premiéra Andreje Babiše (ANO). A byl jste to právě vy, kdo na konci roku 2019 vrátil rozhodnutí příslušného státního zástupce pana Šarocha o zastavení trestního stíhání. Očekáváte, že nyní stihne o případně obžalobě Andreje Babiše rozhodnout do doby, kdy budete ještě ve funkci?

Má na to tři týdny. Popravdě řečeno nevím, jak má kolega Šaroch nastudovaný spis, nebo jestli se s ním teprve bude seznamovat. Materie je poměrně obsáhlá. Když jsem ji měl já na stole, před dvěma a kus lety, jednalo se o 60 silných svazků. Věřím, že to bude chtít udělat poctivě. Myslím si, že během tří týdnů je trochu nepravděpodobné toto zvládnout.

Pokud by pan Šaroch opět zastavil stíhání pana Babiše, mohl by to znovu zvrátit nejvyšší státní zástupce?

Bavíme se spekulativně, ale pokud dojde k zastavení, takové rozhodnutí podléhá přezkumu Nejvyššího státního zastupitelství.

Na druhé straně, jak jsem pochopil, i kdyby v tomto případě nebyl nový nejvyšší státní zástupce a zastával ji z pozice pana náměstka pan Stříž, není jasné, jestli by na něj přešla pravomoc zastavení trestního stíhání.

Nechci se bavit příliš spekulativně. Jen řeknu, že pravomoce osobního charakteru u nejvyššího státního zástupce jsou čtyři - podávat dovolání, podávat správní žaloby, nařizovat kontroly skončených věcí a mimořádné kasační oprávnění nejvyššího státního zástupe. Sám v tom ještě nemám úplně jasno, obrázek si dělám a věřím, že to nebude třeba řešit.

Čistě teoreticky, jasné to tedy v tuto chvíli není?

Není to úplně jasné. Až si na to udělám názor, tak ho pochopitelně řeknu.

A to řeknete do té doby, dokud neodejdete?

Jakmile si ho udělám.

Jak daleko v tom dělání názoru jste?

Po 1. červenci asi o můj názor nikdo stát nebude.

Evropský veřejný žalobce

Před týdnem začal fungovat Úřad evropského veřejného žalobce, nazývaný jako evropská prokuratura. Může se i tento úřad ještě vložit do kauzy Čapí hnízdo?

Ne, tady se domnívám, že ne. Tato kauza zůstane státnímu zastupitelství.

Do jiných kauz se ale evropský prokurátor vložit může. Podle serveru iROZHLAS.cz si už evropská prokuratura vyžádala spis k další kauze Andreje Baiše, a to o střetu zájmů. Co to znamená pro českou strukturu? Pokud to převezme evropský prokurátor, půjde to mimo českou strukturu?

Částečně. Nechci spekulovat nad konkrétními kauzami, poněvadž přípravné řízení je neveřejné. Nebudu tedy spekulovat ani nad tím, která součást bude kauzu řešit. Jenom to, že evropský prokurátor zahájil svoji činnost, považuji za dobrou zprávu, zejména s ohledem na to, s jakým potížemi se potýkal, zejména co se týká financí. Za to jim patří velký obdiv. Česká republika má z deseti delegovaných míst žalobců obsazeno pět, což považuji za velice dobrou zprávu, a těch pět kolegů považuji za extrémně kvalitní.

Činnost si představte tak, že se někde stane trestný čin, policie začne šetřit a když se to dostane do dozoru českého státního zástupce, ten musí zvážit, jestli to spadá do kompetence evropského žalobce. Pokud to předá evropskému žalobci, v tu chvíli to vypadá tak, že vyšetřování vede nadále Policie České republiky, ale je dozorována evropským žalobcem. V okamžiku, kdy se podává obžaloba, tak se podává k příslušnému českému soudu.

Ale o tom, jestli se podá, se rozhodne v Lucemburku.

Samozřejmě. Berme evropského žalobce jako odbočku, rozdvojení, kdy kauza může jet po linii českého státního zastupitelství nebo evropského žalobce.

Říkal jste, že vznik evropského žalobce je dobrá zpráva. Pokud to pořád budou řešit české soudy a česká policie, nemůže to vést k tomu, že se to zkomplikuje a zdrží?

Komplikace tam beze sporu vyvstanou. Poněvadž jsem se podílel na textech, které upravují činnost evropského žalobce, tak sám vím, kde mohou v praxi vzniknout problémy. Nebude to úplně jednouché, budou tu určitě právní bitvy. Evropský žalobce je maximum možného, takový rozumný kompromis. S nadsázkou říkám, že je to federální prvek v jinak nefederální Evropě. Pochopitelně by bývalo bylo ideální, aby vznikla i evropská odnož policie a aby se to soudilo na evropských soudech. Ale jedno ani druhé neexistuje, pokud pominu Soudní dvůr EU, který je kompetentní v jiných věcech...

Tohle by z vašeho pohledu bylo ideální řešení?

Bylo by to ideální řešení, ale bylo by to neprosaditelné. Evropská unie se přirozeně brání tomu, aby byla federací. V současné době je ve fázi přešlapování, co se bude dít dál. Je to tedy maximum, čeho se dalo dosáhnout.

Kostlivec ve skříni

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo trvá šest let a stále není jasné, jestli Andrej Babiš skončí nebo neskončí u soudu. Je to akceptovatelné?

Je to přirozeně dlouhá doba, nebudu říkat že ne.

Kdo za to může?

Když jsem měl tu věc na stole, díval jsem se i na to, jestli tam nebyly neodůvodněné průtahy. Ty jsem nezjistil. Je to o tom, že se sbírá se velké množství důkazního materiálu, který se vyhodnocuje.

Zároveň je to ale obrovský zásah na psychiku člověka. Navíc pokud je to medializované, je tlak ještě větší. Podobně dlouho trvaly i další sledované kauzy, např. opencard. Nemáte v tom jako státní zástupci rezervy? Neměli byste být s ohledem na stíhaného rychlejší?

Je otázka, kde zpoždění nastává. Může se stát, že nastává během přípravného řízení nebo v řízení před soudem. Takové kauzy bych asi taky dokázal vyjmenovat. Dlouhé trestní stíhání, s tím souhlasím, je obrovská zátěž pro ty, kterých se týká. Je to obrovská zátěž pro obviněné i pro oběti trestného činu.

Na druhou stranu, kauzy, které zmiňujete, jsou výjimečné. Považuji za dobrou zprávu, že většina trestních řízení probíhá v Česku velice rychle.

Máte statistiky, jak dlouho trvá průměrné trestní stíhání?

Statistiky máme, co se týká státního zastupitelství. Poté, co je věc předložena státnímu zástupci, je velká většina kauz vyřešena do měsíce.

Jak velká je taková většina?

Bavíme se o 80 procentech věcí. Že by něco přesáhlo dobu roku, to se stává výjimečně. Co se týká celého trestního řízení jako takového, musel bych se podívat do policejních statistik. To z hlavy neřeknu.

Je za deset let kauza, u které si říkáte, že státní zastupitelství selhalo?

Když nad tím přemýšlím, nemyslím si, že bychom takového kostlivce ve skříni měli.

Není to třeba případ zásahu na Úřadu vlády z před osmi let?

Úplně si to nemyslím, Zásah na Úřadu vlády byl výjimečný. Bylo to poprvé, co se orgány činné v trestním řízení odvážily vyjít do takto vysokých pater politiky.

Bylo to také poprvé, co to vyústilo v pád vlády. Když se podíváme na výsledky po osmi letech, tak Jana Nagyová dostala tříletou podmínku za zneužívání Vojenského zpravodajství, byla zproštěna viny v kauze politických trafik, bylo zastaveno trestní stíhání za nezdanění luxusních darů, byl zproštěna i v kauze údajného vyzrazení tajných informací. Je to odpovídající výsledek?

Je otázka, jestli to chceme poměřovat drakoničností trestů. Poměřujme to spíše vážností jednání.

To by nemělo souviset?

U toho trestu je to složitější. Musíte přihlížet k tomu, jaká doba uběhla od spáchání trestného činu.

Ale v tomto případě byla uznána vinou pouze v jedné kauze, v ostatních byla zproštěna.

Líbil by se vám z hlediska občana stát, kde si někdo zavolá na tajnou službu s tím, že by chtěl jako daňový poplatník sledovat tu a tu osobu?

Už jen tahle kauza opravňovala, jakým způsobem se zasáhlo?

Pro mě tato část této kauzy byla pro občana a přesvědčeného demokrata ta nejhorší součást. Pro mě se jednalo o zneužití služby a ta služba se nechala zneužít. To by se v demokratickém a normálně fungujícím právním státě nemělo stát. Nesmí se to stát.