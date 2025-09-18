Pavilon domova seniorů v Břeclavi otloukli až na panel. Po rekonstrukci ubytuje 140 klientů

Lidé v Domově seniorů Břeclav se brzy nastěhují do nově opravených prostor. Dělníci dokončili rekonstrukci budovy, která už nevyhovovala moderním standardům. Nové dvoulůžkové pokoje nabídnou komfort vlastní koupelny a místo pro 140 klientů. Dvouletá rekonstrukce stála 170 milionů korun.

Domov důchodců

Rekonstrukce pavilonu trvala dva roky a stála asi 170 milionů korun (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Budeme tam s manželkou, těším se. Už jsme na to zvyklí a tam je to daleko prostornější. Jsou tam dvě lůžka přes uličku,“ říká 77letý Pavel Darmovzal, který je v domově sedmnáct let i s manželkou Zdeňkou.

Poslechněte si celou reportáž z domova seniorů v Břeclavi

Klasický panelák

Kvůli opravám byli všichni klienti dočasně v hlavní budově domova seniorů. Jeden z ubytovacích pavilonů totiž bylo potřeba zrekonstruovat, prostory už byly nevyhovující. „Je to klasický panelový činžovní dům z roku 1986. My jsme tam museli jít opravdu až úplně na panel, až na úroveň hrubé stavby,“ vysvětluje ředitel David Malinkovič.

Nově bude ve dvoulůžkových pokojích místo pro 140 klientů. V každé místnosti jsou dvě polohovací lůžka a ke každému dvoupokoji patří i koupelna. „Z toho máme opravdu velkou radost, protože je to funkční, madla, kam se podíváte,“ doplňuje ředitel.

Domov Hvězda ve Zlíně bude mít nárok na dotace. Kraj ho znovu zařadí do sítě svých zařízení

Číst článek

Kromě toho je na každém patře taky velká koupelna, kam můžou pečovatelky dovézt imobilní klienty. V domově používají podle Malinkoviče i sprchovací lůžka, vakové zvedáky i polohovatelné vany.

Rekonstrukce pavilonu trvala dva roky a stála asi 170 milionů korun. Teď už je hotovo a začínají tam stěhovat první klienty. Všechny by měli přesunout během podzimu. V plánu do budoucna je ještě oprava hlavní budovy.

