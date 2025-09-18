Pavilon domova seniorů v Břeclavi otloukli až na panel. Po rekonstrukci ubytuje 140 klientů
Lidé v Domově seniorů Břeclav se brzy nastěhují do nově opravených prostor. Dělníci dokončili rekonstrukci budovy, která už nevyhovovala moderním standardům. Nové dvoulůžkové pokoje nabídnou komfort vlastní koupelny a místo pro 140 klientů. Dvouletá rekonstrukce stála 170 milionů korun.
„Budeme tam s manželkou, těším se. Už jsme na to zvyklí a tam je to daleko prostornější. Jsou tam dvě lůžka přes uličku,“ říká 77letý Pavel Darmovzal, který je v domově sedmnáct let i s manželkou Zdeňkou.
Klasický panelák
Kvůli opravám byli všichni klienti dočasně v hlavní budově domova seniorů. Jeden z ubytovacích pavilonů totiž bylo potřeba zrekonstruovat, prostory už byly nevyhovující. „Je to klasický panelový činžovní dům z roku 1986. My jsme tam museli jít opravdu až úplně na panel, až na úroveň hrubé stavby,“ vysvětluje ředitel David Malinkovič.
Nově bude ve dvoulůžkových pokojích místo pro 140 klientů. V každé místnosti jsou dvě polohovací lůžka a ke každému dvoupokoji patří i koupelna. „Z toho máme opravdu velkou radost, protože je to funkční, madla, kam se podíváte,“ doplňuje ředitel.
Kromě toho je na každém patře taky velká koupelna, kam můžou pečovatelky dovézt imobilní klienty. V domově používají podle Malinkoviče i sprchovací lůžka, vakové zvedáky i polohovatelné vany.
Rekonstrukce pavilonu trvala dva roky a stála asi 170 milionů korun. Teď už je hotovo a začínají tam stěhovat první klienty. Všechny by měli přesunout během podzimu. V plánu do budoucna je ještě oprava hlavní budovy.